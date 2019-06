TERCERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

EXPEDIENTE N°: 01293-2015-0-1903-JR-CI-02, DEMANDANTE: BBVA BANCO CONTINENTAL, DEMANDADOS: Consorcio Social Azucarero Ucayali COSAZU, Compañía Industrial Azucarera del Valle de Ucayali S.A. y Manuel Roberto Luna Victoria Tello, TERCERO: Corporación Palmez S.A.C., MATERIA: Ejecución de Garantías, JUZGADO: Juzgado Civil Transitorio de Maynas, JUEZ: Raquel Soledad Bermúdez Salazar, SECRETARIA JUDICIAL: Lucero Priscilla Fachin Oliveira, FUNCIONARIO QUE EFECTUARÁ EL REMATE: Aldo Martín Zamora Millones – Martillero Público con Reg. Nº 211, CONVOCATORIA: Tercer Remate Público, DÍA: 28 de junio del 2019, LUGAR: Juzgado Civil Transitorio de Maynas, sito en calle Moore N° 732 – Iquitos. POSTORES: Presentar 1) Documento de identidad, 2) Arancel judicial (código 07153) correspondiente por cada inmueble, consignando N° de expediente, juzgado, documento de identidad; y, 3) Depositar en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre una cantidad no menor al 10% del valor de tasación. Adjudicatario pagará honorarios del Martillero Público. HORA 08:50 a.m. Fundo TOURNAVISTA – PARCELA N° 1A (ÁREA Ha. 293 HAS. 2,635.00 m2 U.C. 066543), distrito Campoverde, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali, inscrita en partida N° 11120695 Sección Especial de Predios Rurales – Oficina Registral Pucallpa. VALOR DE TASACIÓN: US$ 984,422.25 (Novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós con 25/100 dólares americanos). PRECIO BASE: US$ 474,163.39 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y tres con 39/100 dólares americanos). AFECTACIONES.- a) HIPOTECA a favor de BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US$ 3?625,985.00 (Tres millones seiscientos veinticinco mil novecientos ochenta y cinco y 00/100 dólares americanos), Escritura Pública N° 991-11 del 11/08/2011 – Notario Público de Lima Dr. Serafín Martínez Gutarra, Asiento D00001. HORA 09:05 a.m. Fundo TOURNAVISTA PARCELA N° 2 (ÁREA Ha. 127 HAS 000 M2 SECTOR KM. 43 C.F.B. UU.CC 066535), distrito Campoverde, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali, inscrito en partida N° 11115695 Sección Especial de Predios Rurales – Oficina Registral Pucallpa. VALOR DE TASACIÓN: US$ 350,200.00 (Trescientos cincuenta mil doscientos y 00/100 dólares americanos). PRECIO BASE: US$ 168,679.67 (Ciento sesenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve con 67/100 dólares americanos). AFECTACIONES.- a) HIPOTECA a favor de BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US$ 3?625,985.00 (Tres millones seiscientos veinticinco mil novecientos ochenta y cinco y 00/100 dólares americanos), Escritura Pública N° 991-11 del 11/08/2011 – Notario Público de Lima Dr. Serafín Martínez Gutarra, Asiento D00001. HORA 09:20 a.m. Fundo TOURNAVISTA PARCELA N° 3 (ÁREA 173 HAS 000 M2 SECTOR KM. 43 C.F.B. UU.CC 066536), distrito Campoverde, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali, inscrito en partida N° 11115696 Sección Especial de Predios Rurales – Oficina Registral Pucallpa. VALOR DE TASACIÓN: US$ 392,600.00 (Trescientos noventa y dos mil seiscientos con 00/100 dólares americanos). PRECIO BASE: US$ 189,102.33 (Ciento ochenta y nueve mil ciento dos y 33/100 dólares americanos). AFECTACIONES.- a) HIPOTECA a favor de BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US$ 3?625,985.00 (Tres millones seiscientos veinticinco mil novecientos ochenta y cinco y 00/100 dólares americanos), Escritura Pública N° 991-11 del 11/08/2011 – Notario Público de Lima Dr. Serafín Martínez Gutarra, Asiento D00001. HORA 09:35 a.m. Fundo TOURNAVISTA PARCELA N° 4 (ÁREA Ha. 1,100 HAS 000 M2 SECTOR KM. 43 C.F.B. UU.CC 066537), distrito Campoverde, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali, inscrito en partida N°11115697 Sección Especial de Predios Rurales – Oficina Registral Pucallpa. VALOR DE TASACIÓN: US$ 1?686,000.00 (Un millón seiscientos ochenta y seis mil con 00/100 dólares americanos). PRECIO BASE: US$ 812,090.00 (Ochocientos doce mil noventa y 00/100 dólares americanos). AFECTACIONES.- a) HIPOTECA a favor de BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US$ 3?625,985.00 (Tres millones seiscientos veinticinco mil novecientos ochenta y cinco y 00/100 dólares americanos), Escritura Pública N° 991-11 del 11/08/2011 – Notario Público de Lima Dr. Serafín Martínez Gutarra, Asiento D00001. HORA 09:50 a.m. PARCELA JACUMAY, ubicada en el distrito Campoverde, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali (actualmente Jacumay – Nueva Requena) inscrita en la Partida N° 40000511 Sección Especial de Predios Rurales – Oficina Registral Pucallpa. (Área 425 Ha. y 6,000 m2). VALOR DE TASACIÓN: US$ 31,494.40 (Treinta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 40/100 dólares americanos). PRECIO BASE: US$ 15,169.81 (Quince mil ciento sesenta y nueve con 81/100 dólares americanos). AFECTACIONES a) HIPOTECA a favor del BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US$. 425,600.00 (Cuatrocientos veinticinco mil seiscientos y 00/100 dólares americanos), Escritura Pública N° 991-11 del 11/08/2011 – Notario Público de Lima Dr. Serafin Martínez Gutarra, según Asiento D00001. b) HIPOTECA a favor de CORPORACIÓN PALMEZ S.A.C., hasta por la suma de S/.5?000,000.00 (Cinco millones con 00/100 nuevos soles), Escritura Pública N° 1842 del 24/07/2014 ante Notario Público de Iquitos Dr. Florentino Quispe Ramos, Asiento D00002. INFORMES: 978171100.

ALDO MARTÍN ZAMORA MILLONES

Martillero Público

Reg. Nº 211

S/ 345.60