PRIMER REMATE JUDICIAL
EN EL EXPEDIENTE NRO. 00818-2017-0-1903-JR-CI-01, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO CIVIL DE MAYNAS, QUE DESPACHA LA JUEZ: ROSITA VARELA GONZALES, Y ESPECIALISTA LEGAL: NATALI RIOS ARMAS, SOBRE EJECUCION DE GARANTIAS, SEGUIDO POR BANCO DE CREDITO DEL PERU CONTRA RENGIFO LOPEZ ROBERT RUIZ, HA DISPUESTO CONVOCAR EL PRIMER REMATE DEL INMUEBLE UBICADO EN: URBANIZACIÓN RÍO MAR. CALLE F. MZ. “K”. LOTE 04 DEL DISTRITO DE BELÉN. PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11037542 DE LOS REGISTROS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LORETO-ZONA REGISTRAL N° IV DE IQUITOS. TASACIÓN: US$. 143,072.38 DOLARES AMERICANOS. PRECIO BASE: US$. 95,381.59 DOLARES AMERICANOS, EQUIVALENTE A LOS 2/3 DE LA TASACIÓN. FECHA Y HORA DEL REMATE: 13 DE SETIEMBRE DEL 2018 A LAS 09:00AM. LUGAR DE REMATE: LOCAL DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE MAYNAS, IQUITOS-LORETO SITO EN AV. GRAU N° 720–PLAZA 28 DE JULIO-IQUITOS. REQUISITOS PARA SER POSTOR: DEPOSITAR EN EFECTIVO O EN CHEQUE DE GERENCIA GIRADO A NOMBRE DEL PROPIO POSTOR, EL 10% DEL VALOR DE LA TASACIÓN; ADJUNTAR TASA JUDICIAL POR DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN REMATE CONSIGNANDO NÚMERO DE EXPEDIENTE, JUZGADO Y NÚMERO DE DNI DEL POSTOR. COMISION DEL MARTILLERO PUBLICO: SERÁ CANCELADA POR EL ADJUDICATARIO UNA VEZ CONCLUIDO EL ACTO DE REMATE, DE ACUERDO AL ART. 18 DEL DECRETO SUPREMO Nº 008 -2005 –JUS Y ESTÁN AFECTOS AL IGV, CONCORDANTE CON EL ART. 732 DEL CÓDIGO ROCESAL CIVIL. MARTILLERO PÚBLICO: BETHUEL LEUDMIN ALVARADO MALPICA, REGISTRO Nº 345.
BETHUEL LEUDMIN ALVARADO MALPICA
Martillero Público
Reg. N° 345
V-6(24,27,28,29,31 y 03)F/3032
S/.216.90
Central: 521-8183-957292352
E-mail: bethuelmalpica@hotmail.com