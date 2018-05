SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. contra CLARA ALVAREZ MORENO, sobre EJECUCION DE GARANTIAS, Expediente Nº 00699-2013-0-1903-JR-CI-01, el Primer Juzgado Civil de Maynas, Juez Dr. JOSÉ ENRIQUE REÁTEGUI RÍOS, Secretaria Judicial NATALI RÍOS ARMAS, ha facultado al Martillero Público Aldo Martín Zamora Millones con Reg. Nº 211, REMATAR EN SEGUNDA CONVOCATORIA el inmueble sito en Pueblo Joven San Antonio Mz. R, Lt. 22 –ETAPA CUARTA (Calle Misti Nº 772), distrito Punchana, provincia Maynas y departamento Loreto, inscrito en Partida Electrónica N° P12008023 del Registro de Predios de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos. (Área 443.50 m2, Frente con 7.00 ml. con Calle Misti, por la derecha con 65.50 ml. con Lote 21A, por la izquierda con 66.00 ml. con el Lote 32,31 y 23, y por el fondo con 6.50 ml. con el Lotes 40). VALOR DE TASACION: US$ 84,710.00 (Ochenta y cuatro mil setecientos diez con 00/100 dólares americanos). PRECIO BASE: US$ 48,002.33 (cuarenta y ocho mil dos y 33/100 dólares americanos). AFECTACIONES: 1) PRIMERA Y PREFERENTE HIPOTECA a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A., hasta por la suma de S/. 188,694.00 Nuevos Soles, por Escritura Pública del 28.11.2011 ante Notario Público de Maynas Antonio Pérez Rodríguez, Asiento 00012, Partida P12008023. DÍA Y HORA: 17 de mayo del 2018 – 09:25 a.m. LUGAR: 1° Juzgado Civil de Maynas, sito en Av. Grau Nº 720 – Iquitos. POSTORES: Presentar arancel judicial (código 07153) correspondiente, consignado número de expediente, juzgado, documento de identidad; y, depositar en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre una cantidad no menor al 10% del valor tasación (US$ 8,471.00 dólares americanos). Adjudicatario pagará honorarios del Martillero Público. INFORMES: 978171100.

ALDO MARTÍN ZAMORA MILLONES

Martillero Público

Reg. Nº 211

V-3(10,11 y 12)

S/.136.80

978171100, Casilla Electrónica N° 53114 989049111 aldozamora@speedy.com.pe