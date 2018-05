PRIMER REMATE PÚBLICO JUDICIAL

En el Exp. N° 01287-2009-0-1903-JP-CI-02, seguido por ELITA VÁSQUEZ RÍOS DE DÁVILA, contra DIRCEU EDU MURCIA VILLACORTA, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, el Juzgado de Paz Letrado de Punchana, Jueza SILVANA LISELLY SALAZAR PAZ, Secretario Judicial CESAR AUGUSTO INJANTE GRIMALDO, ha facultado al Martillero Público Aldo Martín Zamora Millones, con Reg. Nº 211, realizar el Remate Público en Primera Convocatoria del bien inmueble ubicado en la CALLE REQUENILLO MANZANA “54” LOTE 12 – I ETAPA – ASENTAMIENTO HUMANO REQUENA del distrito y provincia de Requena, departamento de Loreto, inscrito en la Partida N° P12029075 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos. (Área 203.87 m2, Linderos y colindancias: Frente 4.15 ml con calle Requenillo – Derecha 46.57 ml con lote 12A – Izquierda 46.35 ml con lote 13 – Fondo 4.65 ml con Quebrada Camana). VALOR DE TASACIÓN: S/ 55,058.55 (Cincuenta y cinco mil cincuenta y ocho con 55/100 soles). PRECIO BASE: S/ 36,705.70 (Treinta y seis mil setecientos cinco con 70/100 soles). AFECTACIONES.- a) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de ELITA VÁSQUEZ RÍOS DE DÁVILA, por Resolución Judicial N° 12 y 13 expedido por el 2° Juzgado de Paz Letrado de Maynas, hasta por la suma de S/. 10,000.00 nuevos soles, sobre el 50% de los derechos y acciones que tiene el demandado sobre el inmueble inscrito en esta partida, según Asiento 00006. DÍA Y HORA: 17 mayo 2018 – 08:15 a.m. LUGAR: Juzgado de Paz Letrado de Punchana, sito en Av. Grau Nº 720 – 2° Piso – Iquitos. POSTORES: Presentar documento de identidad, arancel judicial por derecho de participación en remate (Código 07153) correspondiente, consignado número de expediente, juzgado, documento de identidad; y, depositar en efectivo o cheque de gerencia (ENDOSABLE) girado a su nombre una cantidad no menor al 10% del valor de tasación. Adjudicatario pagará honorarios del martillero público. INFORMES: 978171100, 989049111.

ALDO MARTÍN ZAMORA MILLONES

Martillero Público

Reg. Nº 211

