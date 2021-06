Rehenes fueron liberados tras pagos de 27,000 soles

Familiares juntaron el dinero para tener de vuelta a sus seres queridos



Finalmente pagaron 27,000 soles para rescatar a 17 personas que se encontraban secuestrados 7 días por miembros de la comunidad nativa Buena Vista, ubicado en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañon.

El día de ayer en horas de la tarde, los trabajadores del proyecto de agua potable y alcantarillado en la zona, fueron liberados. Un grupo quedó en la localidad de San Lorenzo, ya que muchos de ellos no son de Loreto y pertenecen a otra región. Otro grupo llegó a Iquitos, en donde se reencontraron con sus familiares.

El rescate fue pagado por dos familias, pese a que el congresista de la República Fernando Meléndez quien se comprometió a ayudar a estas personas, nunca hizo absolutamente nada por ellos. Las familias se sienten decepcionadas del legislador y de las autoridades loretanas por no brindar su apoyo en este caso.

“El congresista de la República Fernando Meléndez quién se comprometió a ayudar a estas personas nunca hizo absolutamente nada por ellos. Todo fue una mentira. Mi familia tuvo que pagar 10,000 soles, la familia de otro secuestrado asumió 17,000 soles, las otras familias no aportaron casi nada porque son de condición humilde”, sostuvo el familiar de uno de los secuestrados.

Según el familiar de uno de los rehenes, el dinero fue transferido a una cuenta bancaria de uno de los miembros de esta comunidad nativa. Manifestaron que nunca sintieron el apoyo de las autoridades locales, ni nacionales.

“Y estaba pasando mucho tiempo, estaban nueve días retenidos en contra de su voluntad. La policía nos quiso cobrar más de 3000 soles solamente para que vaya al lugar a constatar. Todo es una corrupción. Teníamos que hacer lo imposible para poder rescatar a nuestros familiares, que ya se encontraban desnutridos porque no comían, presentaban algunos malestares debido a algunas enfermedades que padecían, teníamos que actuar de inmediato porque sí espera vamos a las autoridades esto se iba a poner peor”, precisó un familiar que por medidas de seguridad no quiso identificarse.

Como se recuerda en un primer momento, el monto del rescate por las 17 personas era de 80,000 soles, finalmente prevaleció el primer monto que fue de 27,000 y ahí cerraron con esta comunidad.

Cómo se recuerda miembros de la comunidad nativa Buena Vista, retuvieron a 17 trabajadores, tres de ellas enfermeras que viajaron hasta ese lugar por el programa de saneamiento básico. “Amazonía Rural”, en el lugar venían realizando el “Mejoramiento de Servicio de Agua Potable y saneamiento en la comunidad nativa de Buena Vista del distrito de Andoas”, la misma, que está financiada por el Ministerio de vivienda.

Todo esto ya pasó y estas personas se encuentran en sus respectivas viviendas en unión de sus familiares. (C. Ampuero)