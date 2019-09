Regidores de San Juan no asistieron a sesión extraordinaria para pronunciarse en torno a suspensión del alcalde

Primer regidor Ángel López Rojas, elevó pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones, el último lunes 23 de setiembre.

Para ayer a las 2 de la tarde estaba convocada (notarialmente) la sesión extraordinaria en el concejo municipal de San Juan Bautista, a fin que haya un pronunciamiento conjunto respecto al planteamiento de suspensión para el alcalde Martín Arévalo, hoy en el penal debido a un mandato judicial en primera instancia.

Lo que según entendidos, podría variar en los próximos días ante la Sala Penal de Apelaciones. Esto en un marco garantista y no inquisidor, como aprecian algunos hombres de leyes. Ayer eran las 2 y 15 de la tarde y los 11 regidores no se hicieron presentes. Estaba a la cabeza de la mesa ubicada en el auditorio de la municipalidad, ante los ojos de la prensa, funcionarios y algunos vecinos; el regidor encargado de la alcaldía Ángel López Rojas. A su lado la secretaria municipal y el asesor legal.

No hubo quorum en la primera convocatoria. Se convocó a la segunda dando un plazo de 10 minutos. En ese lapso aparecieron 4 regidores, dos varones y dos mujeres. Muchos pensaron que era para participar en la sesión. Ellos dejaron en claro que no era así y que únicamente habían asistido a dejar un oficio con sustento legal en el cual decían que la sesión no había sido debidamente convocada.

Vásquez Gaviola, asesor legal de la municipalidad, explicó un poco la figura respecto a la legalidad o no. Mencionó en resumen que la misma estaba debidamente convocada y que incluso había jurisprudencia en torno al caso ocurrido con el alcalde de La Victoria, quien fue a parar a la cárcel.

“Solo en este tipo de casos (sanción penal con mandato de internamiento en un penal) los procedimientos se flexibilizan, no es necesario seguir todo el proceso para llegar a determinar las acciones a seguir en la municipalidad, como la designación del teniente alcalde como alcalde y designación de quien ocupa el cargo del teniente alcalde. En caso que cuente con una orden de detención o esté en el penal, el primer regidor es quien asume el cargo de alcalde”, habló el asesor.

Minutos antes a las 2 de la tarde se pudo entrevistar brevemente al primer regidor encargado del despacho de Alcaldía de San Juan, Ángel López.

“Se ha convocado a sesión extraordinaria para suspender al alcalde, el pleno del concejo se debe pronunciar ante un evento de este tipo. Desde el primer momento que tuvimos conocimiento que el alcalde estaba con detención, hemos asumido el cargo porque así lo dice la Ley orgánica de municipalidades. Automáticamente ante la ausencia del alcalde, es el primer regidor quien asume.

Conocedor que el concejo debe pronunciarse he convocado a sesión extraordinaria a los regidores. Si no se presentan no hay problema, seguiré con los trámites respectivos para garantizar la gobernabilidad sin ningún problema.

El jurado electoral ya conoce todo esto y está en trámite, se le ha dado a conocer y solicitado la suspensión del alcalde de San Juan desde el último lunes 23 de setiembre. Es el JNE al final el que regula las autoridades en cuanto a toda la actividad municipal, electoral”, refirió López.

Se señala que, en estos días en la Sala Penal de Apelaciones el alcalde Arévalo podría lograr su libertad ¿qué pasaría, retomaría su cargo afrontando el proceso en libertad?

-Por supuesto, él regresa acá sin mediar proceso alguno, retoma su despacho y se defiende en libertad. Ante medida de orden de detención asume el primer regidor sin mediar proceso, así ocurre si es que el recupera su libertad, retorna sin proceso de por medio. La prensa se pregunta ¿por qué convoca el primer regidor a la sesión? Pues porque estoy asumiendo la dirección de la municipalidad.