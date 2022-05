El viernes 13 de mayo de 2022, mediante una sesión de concejo de la Municipalidad Distrital de Punchana, donde participaron los nueve regidores, por inanimidad rechazaron el pedido de vacancia contra Sadith Dávila.Solsol.

Cabe señalar, que solamente votaron ocho regidores debido a que con Dávila Sosol suman los mueve y no puede emitir boto alguno, dada su condición de Alcaldesa Encargada en la comuna punchanina.

Como es de conocimiento público luego de la orden de prisión preventiva contra la alcaldesa titular, Jane Donayre Chávez, que encuentra como no habida, en el marco de un proceso judicial en su contra.

Es en esta coyuntura institucional y política, cuando la primera regidora Sadith Dávila, viene asumiendo las funciones logrando que no se genere desgobierno y vacío jurídico, lo que con su voto los concejales han ratificado a la Alcaldesa Encargada. (DL)