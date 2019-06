Regidores de Belén y The Perú Mission visitaron diversos lugares del distrito

Para verificar las necesidades de los pobladores

La Municipalidad Distrital de Belén, a través de los regidores Ericka Zanabria Bardales y Julio Céspedes Reátegui, junto al jefe de Cooperación Técnica, John Soregui y el cónsul de Gran Bretaña y presidente de The Perú Mission en Loreto, Joseph Bernard Plumb, visitaron diversos lugares del distrito para verificar in situ las necesidades de los pobladores.

Se visitó a los damnificados del incendio del AH Isidoro Tello, quienes el pasado 31 de mayo sufrieron este percance y perdieron sus viviendas, muchos de ellos se quedaron con ropa encima.

Pero gracias a la gestión del alcalde Gerson Lecca García, se apoyó a las familias damnificadas con víveres y ropas, entre otras cosas.

Asimismo, la comitiva de regidores y el presidente de The Perú Mission visitaron la zona de Cardozo, donde se viene solicitando financiamiento para el mejoramiento del polideportivo de esta zona.

Como se recuerda, los pobladores del AH Cardozo desean contar con un buen y hermoso polideportivo que es muy importante para los niños, jóvenes y adultos deportistas.

De esta manera, la gestión del alcalde seguirá trabajando por su distrito. (MDB)