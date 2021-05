Regidora Karla Calderón encargada de alcaldía en San Juan Bautista verificó vacunación a mayores de 60 años

En los ambientes del centro de estudios 60024 de San Juan Bautista, en la Plaza Abelardo Quiñones, se hizo presente la regidora Karla Victoria Calderón, en su calidad de alcaldesa encargada de la municipalidad de San Juan Bautista (ante viaje del titular Martín Arévalo Pinedo), para realizar la verificación del proceso de vacunación en el distrito de San Juan Bautista, contra la Covid 19, pandemia que presenta más de 113 millones de casos de contagios en el mundo y 2 millones y medio de muertes entre todos los paises de la tierra, a personas de 60 años a más y a los que presenten síndrome de Down mayores de 18 años.

El evento programado por la Dirección Regional de Salud de Loreto Diresa, con el soporte del MINSA, contó con el invalorable aporte del IPRESS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) Los Ángeles de San Juan y la oficina del CIAM de la municipalidad de San Juan Bautista.

La Dra. Flor Aranzabal Durand, gerente del Ipress Los Ángeles, indicó “En esta oportunidad, la respuesta fue inmediata y en mayor número que los anteriores procesos de vacunación y hasta las 2 de esta tarde esperamos cubrir las 1, 200 dosis previstas para este primer dia de la I dosis de la vacuna Pfizer a adultos mayores de 60 años, que proseguirá mañana sábado 29 y cuya segunda dosis se aplicará el próximo 18 de junio. Estamos, con todo el personal de salud capacitados en vacunación, cuidando sobremanera que no se cometan errores, en la administración de la dosis a los pacientes; además, agradecer el aporte importante del personal del área del CIAM de la municipalidad de San Juan, que brindó comodidad a los adultos mayores, para que no sufran fastidio en su vacunación” indicó la Dra. Aranzabal.

Por su parte la regidora Lic. Enferm. Karla Victoria Calderón, encargada de la alcaldía de la comuna sanjuanina, señaló “El pedido de nuestro señor alcalde Martín Arévalo Pinedo, fue de brindar todas las facilidades a los adultos mayores, en su proceso de vacunación y eso es lo que se hizo. Pudimos comprobar el magnifico trabajo de la Dra. Karen Ugaz y su equipo del CIAM y los actores sociales de la Red Amachay, que redoblaron esfuerzos desde las 5 de la mañana, preparando y acondicionando las carpas, para proteger del sol a los adultos mayores y preparar las ollas del desayuno saludable, con mezcla de harina fortificada y leche, más un sándwich de pan con hamburguesa. Todo ello nos gratifica el alma, ver que nuestra municipalidad, está siempre colaborando en el servicio social a la ciudadanía y con ello poniendo a San Juan Bautista, siempre Un paso más adelante que las demás municipalidades” sostuvo la dinámica regidora de San Juan y profesional de la salud Karla Victoria Calderón.