Afirmó congresista Patricia Donayre.

“Veo más de destrucción. Esto recuerda cuando vimos la reforma electoral, que al final quedó incompleto. Ahora, con las reformas de justicia y del CNM, escucho los mismos ‘peros’: que no se pueden poner cronogramas ni fechas o que “no nos pueden imponer una agenda”. Las actitudes de Fuerza Popular nos dan a entender que las propuestas de reformas del Ejecutivo no llegarán a buen puerto. Quieren dar plazo para la reforma hasta el 2019 y esto va en contra del pedido de celeridad que hizo el jefe de Estado”, fue lo que manifestó la congresista Patricia Donayre al referirse sobre las reformas que se han venido planteando desde el Ejecutivo y por pedido exclusivo del presidente de la República.

Asimismo, manifestó su duda sobre la reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que el proyecto que presentó el presidente no fue acompañado por el 0,3% de firmas, lo cual en caso no apruebe el Congreso, convoca inmediatamente a la ciudadanía para un camino hacia el referéndum.