“Refinería Iquitos debe ser modernizada y para ello se necesita 600 millones de soles”

Expresó el gobernador de Loreto, anunciando que hablará el tema con las nuevas autoridades del gobierno central.



Un punto urgente. Y en realidad ese proyecto ha debido ejecutarse hace muchos años con todos los millones de soles que entraban de manera mensual al gobierno regional en la época dorada del canon petrolero. Pero no lo hicieron, se prefirió botar más de 800 millones de soles, por un alcantarillado que no le ha servido a nadie.

Ayer el gobernador se reunió con varios dirigentes vecinales para tocar varios temas que deben socializar con el nuevo gobierno central, a fin que las asuman como políticas de Estado para el desarrollo sostenido de la región.

“Necesitamos políticas que sean trascendentes y trascendentales en la vida de nuestra región. Políticas de Estado que cambien la vida, que generen oportunidades para las grandes mayorías. Mayores recursos, más inversión en salud, educación, desarrollo productivo, turismo. Que se atiendan los problemas de las comunidades indígenas y no los sigan “hamacando” por años.

Hace años que ya no producimos petróleo como deberíamos producir. Hoy se produce 12 mil barriles, pero podríamos estar produciendo 100 mil barriles, entonces habrá más dinero para más inversión y así generar más chamba para la gente.

Necesitamos que los loretanos nos unamos. Sé que es difícil, parece una palabra muerta porque hay políticos que quieren llegar acá (gobierno regional) o a las municipalidades y que reman en sentido contrario. Sin pensar en que lo que hoy podemos conseguir, mañana les puede servir a ellos para el pueblo. La mezquindad, egoísmo prima, pero debemos saber vencer.

Necesitamos integrarnos vialmente al interior de toda la región, necesitamos el asfalto, mejorar la calidad de la gasolina para los vehículos y que baje el precio. Fabricar aceites, plásticos y otros. Una manera para lograr todo ello será la modernización de la refinería Iquitos, se necesita nada más que unos 600 millones de soles” expuso el gobernador.