Se trata del Cirujano Dentista Juan Enrique Del Águila Romero.

Directora Lic. Enf. Telma Ríos Cachique, sale con denuncias penales de por medio.

Ayer se pudo conocer los memorándums enviados por el director regional de salud Dr. Guillermo Angulo Arévalo, quien determinó que la ahora ex directora de la Red de Salud de Alto Amazonas Telma Ríos, deje el cargo por una serie de presuntos delitos, los mismos que ya han sido puestos de conocimiento de la fiscalía anticorrupción de Tarapoto a través de una denuncia penal hecha por el ex asesor de la red de salud.

También se conoció que el director regional de salud de inmediato decidió designar en el cargo al Cirujano Dentista Juan Enrique Del Águila Romero, un joven profesional del que muchos esperan no decepcione a la población de Alto Amazonas. Que no utilice el cargo para proselitismo político de ningún tipo.

Finalmente, se supo que la ex directora el día de ayer sacó un comunicado a la opinión pública en la mayoría de medios de comunicación, mencionando que este medio de comunicación no ajustaba sus informes a la realidad. Diciendo que los procesos se convocaron de acuerdo a la normatividad y procedimientos de OSCE. Hecho que tendrá que demostrar ella ante el ministerio público.