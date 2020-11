Recuperan laptop que había sido robada

Gracias a cámaras de vigilancia



Cuando los trabajadores de la oficina de la DEMUNA de Punchana estaban a punto de ingresar a realizar sus actividades cotidianas, se dieron con la ingrata sorpresa que una de las puertas de este local estaba violentada.

Mientras se instalaban a sus respectivos lugares, se percataron que una laptop no estaba en el lugar. Que la oficina se encontraba en completo desorden y que algo malo había sucedido en horas de la madrugada.

Fue entonces, que al instante dieron aviso a personal de serenazgo de ese distrito, los mismos, que se dirigieron hasta este local ubicado en la avenida 28 de Julio con calle Amazonas, para indagar sobre el caso e iniciar con las diligencias respectivas.

Durante las primeras investigaciones, con respecto a este robo, los serenos visualizaron las cámaras de seguridad del local municipal, así como cámaras de vigilancia que hay por el sector, logrando dar con la identificación de la persona que habría ingresado a la demuna y sustraído la laptop.

Con las evidencias en mano y con la ayuda del “dron Saturno 1”, los agentes intervinieron a la persona de Jean Carlos Amasifuen Bazán, de 33 años de edad, alias “El parchador”, quien no pudo mentir a los serenos y tuvo que aceptar el hecho doloso y entregar la laptop que había sustraído de las oficinas de dicho local municipal.

El hombre fue llevado a la dependencia policial con fines de identificación y para denuncia respectiva. (C. Ampuero)