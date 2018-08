Una importante reunión sostuvieron las autoridades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), liderados por el rector, Heiter Valderrama Freyre, con los estudiantes de las distintas facultades, en especial de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios (FACEN), quienes convocaron a un claustro pleno, que se realizó el miércoles 8 de agosto a las 11:00 de la mañana, en el auditorio ubicado en la calle Nanay N° 352.

Junto al rector estuvo presente la vicerrectora académica Perla Magnolia Vásquez Da Silva, el vicerrector de investigación Alberto García Ruiz, el decano de la FACEN Léner Tuesta Cárdenas.

Los estudiantes de la FACEN convocaron a dicha reunión para que se esclarezcan distintos temas respecto a si la UNAP va a lograr el licenciamiento institucional en la fecha establecida por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). Las autoridades respondieron que actualmente están cumpliendo con la mayoría de condiciones básicas de calidad (CBC) que se les exige, incluso se han considerado a las filiales, a las cuales inicialmente no se las estaba considerando. Y el rector fue muy optimista al manifestar que lograrán licenciarse en los plazos previstos.

Los alumnos también tuvieron otras inquietudes respecto a la transparencia del manejo presupuestario en la UNAP, al cobro de algunos conceptos en matrícula y el uso de ese dinero. Todas esas interrogantes fueron respondidas con participación de personal de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, en especial del jefe de esta área Félix Hernández. También se informó respecto al robo sufrido por la Universidad durante el proceso de matrícula, que está actualmente en investigación policial.

Los estudiantes también hicieron pedidos para mejorar las condiciones en la que estudian, por ejemplo un mayor número de aulas, también más seguridad para las mismas, donde constantemente se dan casos de robos de materiales o equipos educativos por parte de personas aún no identificadas. Las autoridades también pidieron a los estudiantes que no malogren los equipos adquiridos, o que no causen daños al mobiliario, o al sistema eléctrico en determinadas circunstancias.

Se trataron otros temas que debieron ser resueltos en Consejos de Facultad. Al final el diálogo fue fructífero y se levantó un acta con los acuerdos logrados. Y las autoridades felicitaron a los estudiantes por el desarrollo de esta actividad que permite que los estudiantes estén mayor informados del acontecer universitario, y así tener un mayor criterio al momento de opinar, y para que también se involucren más en el proceso de licenciamiento que compete a toda la comunidad universitaria.