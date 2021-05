RECTIFICACIONES

EDICTO DE RECTIFICACION

Ante la UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL de la Municipalidad Distrital de Punchana, sito en Av. 28 de Julio No. 195. El Señor: DINO RAFAEL ROMAYNA IZQUIERDO ha solicitado con fecha 19 de marzo del 2021; la Rectificación Administrativa del Acta de NACIMIENTO No. 000169 del 01/07/1992 a nombre de DINO RAFAEL ROMAYNA IZQUIERDO, donde por OMISION no atribuible al registrador de la época se OMITIO el segundo pre nombre de la madre: DICE: OLGA, DEBE DECIR: OLGA MARINA D.I. 415 RENIEC. En tal sentido se pone a conocimiento, a fin de que quienes tengan motivos para oponerse puedan manifestarse en la forma y plazo previstos en el Art. 74° del Decreto Supremo No. DIS-98-PCM. D.I. 415 RENIEC.

Iquitos, 19 de mayo del 2021

RODDY DANIEL FUENTES PADILLA

Jefe de la Unidad de Registro civil

V-1(21)B/4387

S/ 20.00