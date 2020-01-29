RECTIFICACION DE PARTIDA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702, SE PRESENTÓ: DON JOSE IGNACIO DUEÑAS LUJAN, SOLICITANDO RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE NACIMIENTO, EN EL EXTREMO SIGUIENTE: ACTA DE NACIMIENTO DE JOSE IGNACIO DUEÑAS LUJAN: EN EL CUERPO DE MI ACTA DE NACIMIENTO POR ERROR INVOLUNTARIO CONSIGNARON EL NOMBRE DE MI SEÑORA MADRE COMO EMMA LUJAN URQUIAGA; DEBIENDO SER LO REAL Y CORRECTO COMO ENMA MARIA LUJÁN URQUIAGA; TAL COMO SE DESPRENDE EN LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE MI SEÑORA MADRE, EXPEDIDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADÁN, RECTIFICADA POR ESCRITURA PÚBLICA N° 319 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2018, PROVENIENTE DE LA NOTARÍA DE TRUJILLO, QUE DESPACHA LA ABOGADA – NOTARIA DEYSI FLOR VÁSQUEZ CASPITA; LA MISMA QUE EN ORIGINAL ADJUNTO A LA PRESENTE. PARA LO CUAL SE ADJUNTA LOS INSTRUMENTALES QUE ACREDITAN SU SOLICITUD.
IQUITOS, 27 DE ENERO DEL 2020.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(29)F/5375
S/ 20.00
RECTIFICACIONES
RECTIFICACION DE PARTIDA