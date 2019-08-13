RECTIFICACION DE PARTIDA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN CALLE EDILBERTO VALLES Nº 702, SE PRESENTÓ: MARX LENNIN TORRES SILVA, SOLICITANDO LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE NACIMIENTO, EN EL EXTREMO SIGUIENTE: ACTA DE NACIMIENTO: EN EL CUERPO DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO, SE HA CONSIGNADO EL NOMBRE DE MI SEÑOR PADRE COMO “MISAEL TORRES PAUCAR”; SIENDO QUE EL NOMBRE CORRECTO DE MI SEÑOR PADRE ES: MISAEL ANDRES TORRES PAUCAR COMO SE DESPRENDE DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE MI SEÑOR PADRE, EXPEDIDO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA; ACTA DE MATRIMONIO DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2000, EXPEDIDO POR EL RENIEC Y OTROS DOCUMENTOS QUE ADJUNTAN A SU SOLICITUD DE RECTIFICACION. QUE ADJUNTO A LA PRESENTE.
PARA LO CUAL SE ADJUNTA LOS INSTRUMENTALES QUE ACREDITAN SU SOLICITUD.
IQUITOS, 02 DE AGOSTO DE 2019.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(13)F/4595
S/ 20.00
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RECTIFICACIONES
RECTIFICACION DE PARTIDA