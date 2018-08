EDICTO DE RECTIFICACION

Ante la UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL de la Municipalidad Distrital de Punchana, sito en Av. 28 de Julio No. 195. El (la) señor (a) LICETH BACA ALVARADO con DNI No. 05345909 ha solicitado con fecha 24 de Julio del 2018; la Rectificación Administrativa del ACTA DE NACIMIENTO No. 81088581 inscrita el 10/11/1998 a nombre de THIAGO ESTHEFFANO CORREA BACA, por OMISION en el Prenombre del Padre del Titular del Acta de Nacimiento: DICE: TONY, DEBE DECIR: TONY KLAUS En tal sentido, se pone en conocimiento, a fin de que quienes tengan motivos para oponerse puedan manifestarse en la forma y plazo previsto en el Art. 74° del Decreto Supremo No. 015-98-PCM. D.I. 415 RENIEC.

Punchana 26 de Julio del 2018

ISABEL PAREDES GONZALES DE DEL CASTILLO

Jefe de la Unidad de Registro Civil

V-1(01)B/2088

S/.20.00

EDICTO DE RECTIFICACION

Ante la UNIDAD DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL de la Municipalidad Distrital de Punchana, sito en Av. 28 de Julio No. 195. El (la) señor (a) TONY KLAUS CORREA BACA con DNI No. 74044987 ha solicitado con fecha 24 de Julio del 2018; la Rectificación Administrativa del ACTA DE NACIMIENTO No. 801 inscrita el 10/11/1998 a nombre de TONY KLAUS CORREA BACA, por OMISION en el Prenombre del Padre del Titular del Acta de Nacimiento: DICE: TONY, DEBE DECIR: TONY KLAUS En tal sentido, se pone en conocimiento, a fin de que quienes tengan motivos para oponerse puedan manifestarse en la forma y plazo previsto en el Art. 74° del Decreto Supremo No. 015-98-PCM. D.I. 415 RENIEC.

Punchana 26 de Julio del 2018

ISABEL PAREDES GONZALES DE DEL CASTILLO

Jefe de la Unidad de Registro Civil

V-1(01)B/2088

S/.20.00