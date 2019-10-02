RECTIFICACION

PUBLICACION DE RECTIFICACIÓN DE AREA
ANTE ESTA NOTARIA, UBICADA EN JR. MORONA 163 – IQUITOS, DOÑA ROCIO RAMOS CAMPOS, SOLICITA EL SANEAMIENTO DE ÁREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO EN LA CARRETERA IQUITOS – NAUTA (KM. 3.5), DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11002569 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO, CON UN ÁREA SUPERFICIAL DE: 2 HAS. 8,426.40 M2., CUANDO EN REALIDAD DICHO BIEN INMUEBLE CUENTA CON UN ÁREA SUPERFICIAL DE 3 HAS. 4,266.61 M2., ENCERRADO DENTRO DE LOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS QUE APARECEN EN EL PLANO Y MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE.LO QUE SE COMUNICA PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY. IQUITOS, 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-3(02,09 y 15)
PUBLICACIÓN DE RECTIFICACIÓN DE AREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS
ANTE ESTA NOTARIA, UBICADA EN JR. MORONA 161-163-165 – IQUITOS, DON JAVIER RICARDO GURMENDI ARTEAGA Y DOÑA LILIA MERCEDES DEL AGUILA TRIGOSO, SOLICITAN EL SANEAMIENTO DE ÁREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO EN EL JR BRASIL NUM 1480-1482 (MZ F LOTE 14), DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA DE LIMA ETAPA SEGUNDA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL CODIGO DE PREDIO Nº P12044704 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO, CON UN ÁREA SUPERFICIAL DE: 147.76 M2, CUANDO EN REALIDAD DICHO BIEN INMUEBLE CUENTA CON UN ÁREA SUPERFICIAL DE 157.41 M2., ENCERRADO DENTRO DE LOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS QUE APARECEN EN EL PLANO Y MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE.- LO QUE SE COMUNICA PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.- IQUITOS, 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-3(02,09 y 15)