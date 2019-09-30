RECTIFICACION

septiembre 30, 2019 AVISOS JUDICIALES, EDICTOS, RECTIFICACIONES No comments

PUBLICACIÓN DE RECTIFICACIÓN
DE PARTIDA DE NACIMIENTO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, DON ROY GROBERS MATUTE PEZO, SOLICITA LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE NACIMIENTO EN LA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO Y/O MECANOGRÁFICO Y/U ORTOGRÁFICO, LOS NOMBRES DE PILA DE SU PROGENITORA SE CONSIGNARON SOLO COMO “ISAURA”, CUANDO EN REALIDAD SUS NOMBRES DE PILA SON COMO SIGUE: “NIMIA ISAURA”, TAL Y CONFORME SE ADVIERTE DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y SU PARTIDA DE DEFUNCIÓN QUE SE ADJUNTAN; POR LO QUE LOS NOMBRES DE PILA Y APELLIDOS DE SU PROGENITORA DEBERÁN CONSIGNARSE EN LA SIGUIENTE FORMA: “NIMIA ISAURA PEZO DELERNA”.
IQUITOS, 27 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(30)

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