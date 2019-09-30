PUBLICACIÓN DE RECTIFICACIÓN
DE PARTIDA DE NACIMIENTO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, DON ROY GROBERS MATUTE PEZO, SOLICITA LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE NACIMIENTO EN LA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO Y/O MECANOGRÁFICO Y/U ORTOGRÁFICO, LOS NOMBRES DE PILA DE SU PROGENITORA SE CONSIGNARON SOLO COMO “ISAURA”, CUANDO EN REALIDAD SUS NOMBRES DE PILA SON COMO SIGUE: “NIMIA ISAURA”, TAL Y CONFORME SE ADVIERTE DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y SU PARTIDA DE DEFUNCIÓN QUE SE ADJUNTAN; POR LO QUE LOS NOMBRES DE PILA Y APELLIDOS DE SU PROGENITORA DEBERÁN CONSIGNARSE EN LA SIGUIENTE FORMA: “NIMIA ISAURA PEZO DELERNA”.
IQUITOS, 27 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(30)
RECTIFICACION
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