Por: Raúl Cornejo Coa

El 13 de agosto de 2012, la Amazonía fue reconocida oficialmente como una de las siete maravillas naturales del mundo, en una colorida y emotiva ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos y tuvo como escenario el Río Amazonas, con la presencia del presidente de la República, autoridades, los representantes de la Fundación New 7 Wonders y la participación de la población que celebró este acto de manera colectiva y con gran júbilo.

El concurso denominado “Las siete maravillas naturales del mundo” fue iniciativa del suizo Bernard Weber, fundador de la empresa New Open World Corporation (NOWC), organizadora del evento inicial. El concurso empezó con un total de 454 nominaciones de todo el mundo, luego se pasó a una segunda fase donde quedaron 261 lugares y de estos quedaron 77, hasta llegar a una fase de 30 finalistas que participaron de la última etapa del concurso.

La votación fue de manera electrónica y participaron miles de personas de todo el mundo. Los siete ganadores del concurso de las nuevas Maravillas Naturales del Mundo fueron: La Amazonía (América del Sur), las cataratas de Iguazú (Argentina y Brasil), la bahía de Halong (Vietnam), Komodo (Indonesia), la isla de Jeju (Corea del Sur), la montaña Mesa (Sudáfrica) y el río subterráneo de Puerto Princesa (Filipinas).

La Amazonía o selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo, cuenta con una gran biodiversidad y se ubica en América del Sur. Se considera que la extensión de la Amazonía llega a los seis millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países: Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y la Guayana Francesa.

El Río Amazonas es el eje principal de la Amazonía, cuya cuenca es la de mayor superficie del planeta; posee una gran diversidad de flora y fauna y presenta hermosos paisajes naturales en todo su recorrido; además, es el río más largo del mundo con 7062 Km de longitud desde su nacimiento en la quebrada de Apacheta en la región Arequipa, también es el más caudaloso y constituye la principal reserva de agua para el futuro.

Durante la ceremonia de reconocimiento, se contó con la presencia del presidente de la República Ollanta Humala, quien al respecto declaró a la prensa lo siguiente: “Tenemos ahora el compromiso de poner en valor esta maravilla y ponerla a disposición del mundo. Que vengan de todas partes del mundo a conocer nuestra Amazonía, que aquí los recibiremos como hermanos, con la calidez del pueblo loretano, con la alegría de esta tierra”

Por su parte, Bernard Weber, como presidente de la Fundación New 7 Wonders, que llevó a cabo el concurso, declaró que ese día (13 de agosto de 2012) era un día histórico y con ese reconocimiento, la Amazonía está ahora siendo parte de la memoria global, como uno de los siete lugares maravillosos del mundo que todas las personas en nuestro planeta podrán recordar y que quisieran conocer.

El Gobierno Regional que en ese entonces estaba a cargo de Yvan Vásquez Valera, emitió la Ordenanza Regional N° 010-2012-GRL-CR de fecha 6 de agosto de 2012, en cuyo artículo primero se indica textualmente: “Declarar feriado no laborable el día 13 de agosto de cada año, en la Región Loreto, para el Sector Público, con motivo de la certificación oficial del Río Amazonas, como maravilla natural del mundo, jornada que será compensada o recuperada”.

Según el texto del “Considerando” de la mencionada ordenanza regional, la finalidad de ese feriado regional, era establecer la semana turística en la Región Loreto, la cual tendría como día central el 13 de agosto de cada año, para lo cual se entiende que, se tendría que programar todos los años, diversas actividades culturales que muestren la biodiversidad de la Amazonía y sus diversas manifestaciones artísticas como la música, danzas, pintura, escultura, dibujo, etc. lo cual atraería a los turistas.

Sin embargo, luego del reconocimiento y la celebración realizada en el año 2012, en los sucesivos años no se hicieron celebraciones significativas en la Región Loreto ni en la ciudad de Iquitos, por lo cual el 13 de agosto fue pasando al campo del olvido en la mente de la población por la falta de difusión de este reconocimiento y de visión turística de los responsables de impulsar a Iquitos como destino turístico, ya que aún no lo es.

Por ejemplo en el año 2017 la única actividad realizada el 13 de agosto fue un paseo gratuito en lancha organizado por el Gobierno Regional para un grupo selecto y reducido de personas, con su respectivo ágape y acompañamiento musical. Para el presente año 2018, la única actividad que se viene difundiendo es una presentación de canto por parte de varios artistas en el interior de la Prefectura de Loreto a las 7:00 pm. la cual inclusive no se ha difundido ampliamente.

El turismo debería ser considerado como el eje articulador de la economía regional, ya que no se cuentan con industrias y la agricultura es incipiente. Es de esperar que las autoridades, y empresarios acuerden impulsar el turismo en Loreto, para ello, entre otros aspectos, bien podrían aprovechar el 13 de agosto de cada año y el reconocimiento de la Amazonía como maravilla natural del mundo, para concretar la semana turística, con participación masiva de la población, como una verdadera fiesta, de ese modo sí se justificaría el feriado regional.