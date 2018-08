“Estación de servicios San Antonio” recibe importante

Ocupó el primer lugar en el desempeño en atención al cliente e infraestructura

Solo les bastó estar dos años en el mercado para hacer historia. La empresa Loretana “Grifo flotante Islandia III EIRL”, cuyo nombre Comercial es “ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO” recibió importante premio por haber ocupado el Primer Puesto en el mes de junio 2018, en el desempeño de atención al cliente e Infraestructura, como parte de la Evaluación Cliente Incógnito, realizado entre un total de 76 Estaciones de Servicios-Zona Oriente, afiliados a la Cadena Petrored de Petroperú.

En esta fecha tan importante y en especial para la empresa, estuvieron presentes Rubén David Tuesta Meza, como representante comercial Región Loreto y Juan José Escudero Meléndez en representación de la Empresa “Estación de Servicios San Antonio”; este reconocimiento es gracias al esfuerzo y dedicación del empresariado loretano que apuesta al desarrollo de nuestra región y así ayudar a conservar el medio ambiente con productos de buena calidad, que son los productos estrella, en agradecimiento a sus clientes por su preferencia.

Como se recuerda, “Estación de servicios San Antonio” ubicado en el cruce de las calles Amazonas con San Antonio en el distrito de Iquitos, fue inaugurado en medio de gran expectativa el año 2016, sin lugar a dudas un lugar estratégico donde los más beneficiados son los conductores de vehículo mayores y menores, no solo por la zona, sino por la oportunidad laboral que brindan a jóvenes para que sobresalgan en la vida diaria. La “Estación San Antonio” cuenta con un amplio espacio para que el cliente pueda abastecer su combustible con toda comodidad.

En ese momento los representantes de la empresa se habían trazado metas y una de ellas era dar preferencia a sus clientes y ser líder en el rubro, ya que no es fácil hacer empresa en la Amazonía,

Como es de conocimiento, la “Estación de Servicios San Antonio” para pertenecer a Petrored tuvo que cumplir una serie de requisitos para poder entrar al nivel de calidad en cuanto al contenido en sí del grifo y de la gasolina que se va a vender, ellos ofrecen e una gasolina con aditivos, una gasolina debidamente certificada y sometida a la calidad que Petroperú exige para incorporase a la Petrored.

Este grifo aún sigue vendiendo el combustible a un precio por debajo de lo normal, ya que la zona estratégica donde está ubicada, viene elevando el nivel de la plusvalía de la propiedad porque es un grifo bastante moderno. Desde ya, el reconocimiento a los trabajadores y empresarios y en especial a los clientes por hacer posible este reconocimiento.

(C. Ampuero)