“Recomiendo que se vacunen, no duele, es rico y sobretodo nos protege del mortal virus”

Expresó la señora Delia García Vda. de Da Silva, de 83 años.

Sus hijos la llevaron a bordo de un motocarro hasta el polideportivo del parque zonal. Como es de conocimiento público en estos días la vacuna es para personas que cuentan con más de 60 años, sin embargo, ella fue llevada para recibir su dosis debido a que estuvo mal de salud en la fecha que le correspondía.

Sonriente mira a la enfermera que prepara la vacuna y le muestra la dosis que le colocará en el brazo derecho. “Yo no tengo miedo es por mi bien. Recomiendo a las personas que se vacunen, no duele, es rico y sobretodo nos protege del mortal virus. Podría venir una tercera ola y afectarnos con coronavirus” mencionó.

Delia nació en Tamshiyacu, con los años salió de ahí junto a su papá y en el camino se cruzó con un brasileño con quien formó su familia. Tuvieron 12 hijos e incontables nietos, por lo que se siente una señora feliz y bendecida por Dios. “Miren yo no vine en la fecha que me tocaba la vacuna porque tenía agua en el corazón, pero felizmente los médicos me trataron y ahora estoy bien por lo que mis hijos me han traído para la vacuna que es muy importante para protegerme” dice la señora que años atrás laboró en la municipalidad de Maynas, llegando a ser jefa de la piscina Los Leones.