Recolectores de residuos sólidos recibieron sorpresa

Por parte de vecinos de la calle Echenique

Digno de imitar. Ayer en horas de la noche un grupo de vecinos de la calle Echenique cuadra 7, ubicada en el distrito de Iquitos, no tuvieron reparo de desprenderse y agasajar por la labor que cumplen en su andar diario, a los recolectores de residuos sólidos.

A pocos días de celebrarse la Navidad, los pobladores entregaron tazas de chocolate y unas bolsas de víveres a cada recolector.

“Ellos también son nuestros héroes, ellos también estuvieron y están expuestos a contraer cualquier enfermedad y el covid 19. Parece que las autoridades se olvidaron de ellos. Así que no tuvimos reparo en agasajarles, entregarles un chocolate caliente con su panetón y una bolsa de vivires para que puedan compartir algo con su familia, en estas fiestas navideñas, no somos ajenos a esto así que queríamos darles una bonita sorpresa que ni ellos mismos se esperaban”, contó una vecina del lugar .



Las personas que estaban por este lugar esperaron a los “hombres de la basura”, con los clásicos villancicos y con una alegría inmensa de compartir de lo poco que tenían.

Los trabajadores municipales no salían de su asombro y se mostraron satisfechos con la actitud de los vecinos de esta parte de la ciudad.

“Nunca nos esperábamos tamaña sorpresa, casi lloro de la emoción, nunca nadie nos hizo este agasajo en plena calle. De todo corazón queremos agradecer a cada una de estas personas por acordarse de nosotros, de acordarse de esta fecha tan especial y compartir lo poco que tienen con cada uno de los trabajadores. Hay varios compañeros que no recibieron un aguinaldo o no tenían nada que llevar a casa. Pero gracias a ellos, podremos compartir en familia siquiera un chocolatito con su respectivo panetón”, precisó un trabajador municipal.

Sin lugar a dudas, una historia para compartir en imitar. Estos trabajadores se lo merecen.

(C. Ampuero)