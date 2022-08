Declaró Bertha Reátegui Dávila, secretaria general del sindicato único de docentes auxiliares de Loreto.



Esto después de haber leído la nota en donde aparece junto a Lisette Guzmán y Yolanda Marapara, de quien se dijo y mostró documentos aparentemente falsificados para lograr un FILE “grueso” que ayude a algunos auxiliares a conseguir una plaza en el sector educación.

Bertha dio a conocer que desde el año 2017 es secretaria del sindicato, cuando estaba a punto de desaparecer, pero que junto a su federación lograron sacar adelante e inscribirse en el ministerio de trabajo. “En Iquitos éramos 600 contratados, luego de tanta lucha se consiguió el nombramiento” habló.

¿Usted estuvo en la comisión de contratos para el sector educación?

-Sí, pero no trabajo en la UGEL, estuve como veedora, observadora.

¿Conoce a Lisette Guzmán y Yolanda Marapara?

-A Lisette sí y a Yolanda porque era del sindicato, pero hace años que no tenemos ningún acercamiento, ella renunció.

¿Se han visto cartones y oficios para currículum donde incluso le falsifican la firma del decano de educación de la UNAP?

-Todo eso puede haber, pero eso lo debe ver la UGEL/Maynas, yo en el proceso me encargaba únicamente de verificar que contraten a nuestros auxiliares.

¿Y usted no verificaba esos cartones, las constancias falsas para el FILE?

-Eso debía ver la Ugel/Maynas no nosotros, yo de lo que me encargaba era de verificar que contraten a los auxiliares, eso hacemos los sindicatos. Nosotros no podemos decir falso o verdadero porque hay un ente de la Ugel Maynas que ven como son los especialistas.

Yo he visto a las dos personas (Lisette y Yolanda) en el proceso de nombramiento, pero de conocerlas, conocerlas a fondo, no.

¿Descarta usted que trabaje o coadyuve a una posible mafia de contratos?

-Por supuesto que descarto y rechazo absolutamente que esté inmersa en cosas oscuras, irregulares. Ni agua queríamos recibir cuando estábamos en la comisión de contratos. Descarto y rechazo absolutamente eso, no pertenezco, ni nunca perteneceré a ninguna mafia.

Quiero que se retracten de lo publicado, no es posible que mi nombre esté ahí. Yo hablo por mí, desconozco si ellas han pedido plata o no. Si es así que las denuncien a ellas, que den la cara. No me mencionen a mí y no mencionen a mi sindicato porque está fuera de esas situaciones negativas. A mí me están perjudicando con esas publicaciones cuando no tengo nada que ver, nada en lo absoluto.