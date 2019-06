Rechazan Hidrovía

Es urgente la inversión en nuestra región Loreto y de hecho fue el principal reclamo en el paro de 24 horas que se acaba de realizar. Se necesita inversión millonaria para crear infraestructura y condiciones que permitan un despegue con la producción de calidad que proyectamos ofertar.

Esa producción mejorada, de calidad, certificada, para el país y el mundo es la que nos falta lograr porque no tenemos las condiciones para hacerlo acá, ni menos la infraestructura.

Parece que intereses oscuros quisieran que no progresemos, y una muestra es que resulta sospechosa la demora del funcionamiento del CITE Maynas Productivo al 100% que es una entidad que trabaja ese mejoramiento de productos en el marco de la idea de negocios individuales o colectivos.

Hasta para ello necesitamos las infraestructuras básicas como el producir energía barata o menos costosa de lo que tenemos y el aspecto de la conectividad. Siendo estos temas lo que nos urge y el gobierno central lo sabe de décadas, nos vienen con un proyecto impuesto, que configura en una especie de venta de nuestros ríos.

Ahora la autorización para usar los ríos será muy costosa. Ciertas naves para que se desplacen por ellas tendrán que pagar un PEAJE, o sea un monto de dinero para poder hacer uso de las aguas de nuestros ríos, que ya parece no serán nuestros.

Si bien en el proyecto de la Hidrovía Amazónica señalan que el pago del peaje es para embarcaciones de ciertas características, en otra parte del convenio con el Estado Peruano manifiestan que toda nave que use las aguas que están dentro de la concesión tendrán que pagar el peaje, y estos ríos son el Huallaga, Marañón, Amazonas y Ucayali. Suena contradictorio.

Este tema nos lleva a pensar que los gobiernos de turno solamente ven cómo pueden conseguir dinero sin analizar a profundidad cuánto daño podrían hacer a toda una población, al punto que las consultas y el impacto ambiental no se realizaban, pero ya se había prácticamente finiquitado la concesión.

El tema es muy serio porque ya fue firmado un contrato y el gobierno central bien difícil lo anularía por las penalidades que tendría que pagar, y aquí viene el problema social de los habitantes de las cuencas que usan a diario los ríos como los armadores de las lanchas que también ya se han pronunciado en contra de este proyecto. Incumbe a toda una región.

Por este tema esta semana estuvieron representantes de federaciones indígenas como de ORAU, FECONBU, FECONACURPI y ACODECOSPAT, se reunieron para analizar el Estudio de Impacto Ambiental con el apoyo del CAAAP, WCS y la IISCAL (entidad China para América Latina), luego del cual expresaron su rotundo rechazo a la ejecución de la Hidrovía porque afecta a los territorios y a los ecosistemas hídricos de la Amazonía. Muy complejo el tema.