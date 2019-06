Rechazan actitud de la PCM en San Lorenzo

A través de pronunciamiento los pueblos del circuito petrolero, indicaron:

Nos declaramos en movilización en defensa y control del territorio

Los pueblos del circuito petrolero se dirigieron a las autoridades locales, nacionales e internacionales y a la opinión pública en general, a través de un pronunciamiento para manifestar que rechazan la actitud de los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros en San Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón.

Como informamos estaba planificada una reunión de trabajo de la mesa técnica de dos días (27 y 28 de junio), entre las federaciones indígenas y la PCM, que fue uno de los acuerdos asumidos en la última reunión realizada hace más de un mes en Iquitos.

De acuerdo al pronunciamiento oficial los pueblos del ámbito del circuito petrolero integrado por más de 50 federaciones, se concentraron en San Lorenzo para desarrollar la reunión, a fin de llegar a acuerdos importantes conforme a lo suscrito en actas pasadas.

Las federaciones exigen los resultados concretos de las tres agendas: 1. Hidrocarburos con 7 ejes, 2. Plan Inversión Post-Petróleo-fondo para el circuito petrolero, 3. Plan de Inversión Inmediato 2019. Se exige la presencia de autoridades con poder de decisión, para resolver dicha agenda.

Señalan rechazar categóricamente la forma cómo los representantes de la PCM pretende mal informar a la opinión pública, en el sentido de que las federaciones en su conjunto no se presentaron a la reunión.

Explicaron que las federaciones en una reunión interna de coordinación con la comisión de avanzada de la PCM comunicaron que el local donde acondicionaron los representantes del Estado es aislado y no es apropiado para desarrollar la reunión.

Las organizaciones de su parte acondicionaron un ambiente apropiado en el colegio “Arsenio Santillán Peña”, ubicado frente a la Plaza Principal de San Lorenzo, y la reunión se desarrolló con total normalidad y demostrando mucha reverencia y mucho respeto a los representantes de la PCM. Precisan en el pronunciamiento.

Hasta este lugar llegaron funcionarios del Estado y manifestaron que no entienden por qué no llega la comisión integrada por varios viceministros.

“Frente a todo esto y vulnerados nuestros derechos y de la vida de nuestras futuras generaciones, mostramos nuestro total rechazo a esta comisión de la PCM, y rechazo a la actividad petrolera irresponsable que no quiere asumir seriamente la solución a nuestros múltiples problemas”, se manifiesta.

Indican que ante tal actitud (la presunta no llegada de viceministros), “manifestamos que no permitiremos más abuso de las empresas petroleas y del Estado, por lo que la asamblea de los pueblos decretó declararse en movilización y control en defensa del territorio”, apelando a su derecho a la protesta. Firman las organizaciones nacionales, regionales y las federaciones del circuito petrolero.

(Diana López M.)