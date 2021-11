Publicidad

Beneficiarios tuvieron rueda de negocios promovida por la oficina de cooperación de la embajada de Alemania



Con el objetivo de rescatar y poner en valor los saberes ancestrales de los pueblos indígenas de Loreto, la Gerencia de Asuntos Indígenas desarrolló el proyecto “Mejoramiento de Capacidades Productivas para la Revaloración de Procesos de Producción Indígena en la Comunidad Nativa Kukama Kukamiria San José de Lupuna del Distrito de Iquitos-Provincia de Maynas –Región Loreto”

El día de ayer los beneficiarios del proyecto en mención, participaron de una exitosa rueda de negocios promovida por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Alemania; el evento contó con la presencia del Jefe de la sección de Cooperación al Desarrollo de la Embajada Alemana Sr. Florian Theus, la representante del Banco Alemán de Desarrollo KFW Sra. Cecilia Yañez, el representante de la Asociación de Productores Kukama Kukamiria UIKANA TSAMUNA Sr. Humberto Pacaya, el Sub Gerente de Interculturalidad Lic. Andrés Valdivia, el Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional del GORE LORETO Blgo. Tony Mori, el Director Regional de la Producción Ing. Alfonso Shapiana, el Coordinador del Proyecto en mención Ing. Fabio Casado y miembros del equipo técnico.

Este es un hito en la comercialización de la fariña y tapioca 100% orgánica proveniente de los territorios comunales y bajo prácticas de producción orgánica, comercio justo y con el debido cuidado de los ecosistemas, con compromiso ambiental y social.

Por su parte, el representante de la embajada de Alemania expresó que brindará todas las facilidades para su exportación a la República Alemana y entraran en conversaciones para tratar de replicar esta experiencia en otras comunidades.

Humberto Pacaya representante de la asociación de productores UIKANA TSAMUNA, manifestó que en un inicio no creía que se podría llegar a alcanzar este sueño y expresó su agradecimiento al Gobernador de Loreto, por haber escogido a su comunidad para establecer el proyecto como una muestra que se puede desarrollar los pueblos rescatando y manteniendo sus saberes ancestrales.

Por su parte el Ing. Fabio Casado coordinador del proyecto dió a conocer que está actividad forma parte de uno de los componentes que se están implementando y que próximamente se estará llevando a cabo la puesta en operación del centro de producción artesanal en la comunidad nativa San José de Lupuna.

Para finalizar el Blgo. Tony Mori se mostró comprometido en buscar fuentes de un financiamiento internacional a fin de replicar este tipo de proyectos ya que sus resultados son sostenibles en el tiempo.

(C. Ampuero)