Realizan protesta en el frontis del aeropuerto de Iquitos

Manifestación estuvo liderada por Carmen Núñez, exprefecta de Loreto

Por segundo día consecutivo cantidad de pasajeros llegaron hasta el aeropuerto Francisco Secada Vignetta para abordar el avión con destino a la capital de la república.

Algunos tuvieron que esperar en la calle para ingresar al aeropuerto, mientras llegaba el siguiente vuelo.

El control por parte de personal de la ADP, nuevamente fue estricto, revisaron cada detalle para que los pasajeros puedan tener sus equipos de bioseguridad, como mascarillas, protector facial, guantes y alcohol, además de sus respectivas declaraciones juradas.

En este segundo día de reanudación de vuelos nacionales, en esta parte del país se registró una protesta por parte de un grupo de pobladores del distrito de San Juan. Dicha manifestación estuvo liderada por la exprefecta de Loreto Carmen Núñez. Algunas personas salieron a favor de esta protesta mientras que otros se opusieron y señalaron que todo se trata de un show político por parte de Núñez.

Los manifestantes exigieron al presidente Vizcarra que cancele los vuelos a esta ciudad para evitar ser contagiados por la Covid-19.

Sin embargo, es importante resaltar que los mismos protestantes no cumplían con el distanciamiento social obligatorio, por lo que en todo momento se pudo notar aglomeración y alto contagio entre cada uno de ellos.

Minutos después, personal de la USE-PNP llegó hasta el frontis del aeropuerto internacional de Iquitos para proceder a la disuasión y el retiro de la vía pública de los protestantes, los mismos que fueron sacados del lugar a la fuerza por parte de los uniformados. También es importante tener en cuenta, que todo tipo de reuniones y protesta en estado de emergencia no está permitido, por lo que la policía tiene que actuar con mano dura. (C. Ampuero)