• En acción conjunta con el Ministerio Público y OSINERGMIN

En mérito a la Disposición N° 001-2018-MP2°FPPD-LORETO, el fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Loreto, Abog. Carlos Marks Costa Angulo, en trabajo coordinado con personal de Osinergmin y del Área de Seguridad en Edificaciones, Comercialización y Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Belén, realizó un operativo inopinado a las construcciones ilegales que están cerca de postes de media tensión, que comprenden un riesgo potencial eléctrico contra la seguridad de las personas.

El operativo tuvo por finalidad prevenir delitos de peligro común-peligro por medio de incendio o explosión; delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo y lesiones culposas y el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. En tal sentido, se constituyeron hasta la vivienda ubicada en la calle 08 de Noviembre N° 946 del distrito de Belén por encontrase con una construcción de madera, cercado de calamina y techo de calamina pegado a un poste de media tensión; construcción que es ilegal, por cuanto se ha invadido la vía pública y dicha área está destinada a áreas verdes e incluso hay un proyecto para construirse un paradero.

Asimismo, esta construcción rústica al estar cerca al poste de media tensión, constituye un riesgo eléctrico que atenta contra la seguridad de las personas, puesto que la construcción metálica constituye un riesgo potencial de electrocución de la parte metálica que puedan originar accidentes eléctricos a las personas; todo ello, sumado al incumplimiento de distancias de seguridad establecidas en la normativa vigente. Por su parte, el hijo de la propietaria de la vivienda, Edgar Novoa Arce, manifestó que la construcción se ha realizado dentro del perímetro de su propiedad y que han solicitado a Electro Oriente realizar las gestiones pertinentes para el retiro adecuado de esos postes de media tensión, pero hasta la fecha no han tenido respuestas.

Finalmente, el representante del Ministerio Público exhortó y recomendó al entrevistado, de hacer extensivo a la propietaria de la construcción, a adoptar medidas de prevención inmediatas, conforme lo indicado por el personal de OSINERMIG, de que la edificación se aleje de las partes rígidas de media tensión a una distancia horizontal de 2.5 metros y vertical de 4 metros, a fin de evitar electrocución de personas por contacto accidental a las paredes de calaminas y de esa forma no se vea inmersa en la comisión de delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, delito de peligro común y exposición a riesgo de personas.

(C. Ampuero)