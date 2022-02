La diligencia tenía como objetivo el control migratorio de menores de edad, trata de personas, entre otros

Las Fiscalías Provinciales Penal y Familia del Datem del Marañón, en trabajo coordinado con la PNP y Capitanía de Puertos de la localidad de San Lorenzo, realizó un operativo en vías de prevención en las embarcaciones fluviales “Josseline II” y “Transporte Villoslada”, las mismas que hacen la ruta San Lorenzo – Saramiriza.

En el operativo, se realizó el control migratorio de menores de edad y trata de personas; del mismo, diligencias de control de identidad a personas que no porten el documento nacional de identificación y aquellas que tengan orden de captura vigente por parte el personal policial; procediéndose conforme a Ley, interviniendo a los menores de edad que no contaban con sus DNI y autorización de viaje de menor y aquellas personas indocumentadas, siendo todos los intervenidos trasladados a la comisaría para las diligencias que correspondan.

Al término de la diligencia, el representante del Ministerio Público exhortó y recomendó a los propietarios y/o encargados de las empresas de transporte fluvial, solicitar DNI a los pasajeros, autorización de viaje de menor, carnet de vacunación y el uso de sus mascarillas, con la finalidad de prevenir la comisión de ilícitos penales como trata de menores y el contagio del Covid-19 y sus variantes.

(C. Ampuero)