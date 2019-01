Con la finalidad de verificar el precio de pollos y el peso de los mismos

Personal de la sub gerencia de comercialización de la municipalidad de Belén así, como de la Primera Fiscalía de prevención del delito y agentes de la Policía Nacional del Perú, realizaron un operativo conjunto en diferentes avícolas del distrito de Belén.

El objetivo de dicha diligencia, fue la de verificar el precio de los pollos y el peso de los mismos, por lo que procedieron a la verificación de balanzas donde pesan los pollos beneficiados.

Las autoridades visitaron las avícolas verificando que todo estaba conforme a ley, salvo algunas recomendaciones y exhortaciones que realizó el ministerio público.

Tal es el caso que las autoridades llegaron hasta la avícola “Camila”, ubicada en la cuadra 13 de la calle Arica, lugar donde se ofrecen las aves de corral a los clientes.

Tras la respectiva verificación del local, la Primera Fiscalía de prevención del delito, encontró que dicho negocio no contaba con el certificado de fumigación y desratización.

De inmediato la sub gerencia de comercialización de la municipalidad de Belén, procedió a la clausura temporal de dicha avícola.

Las autoridades exhortaron a la propietaria del negocio a subsanar y regularizar la documentación respectiva para la atención al público.

(C. Ampuero)