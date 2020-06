Realizan limpieza del Centro Cultural de San Juan de Miraflores

Como parte de las actividades de la fiesta patronal de San Juan

La presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Miraflores, Nara Sifuentes, dio a conocer que debido a la pandemia del coronavirus, en esta próxima fiesta patronal de San Juan no estarán realizando ningún tipo de actividad que signifique la conglomeración de personas.

Como se recuerda, todos los años la mencionada comunidad campesina conjuntamente con la parroquia del mismo nombre, realizan un enriquecido cronograma de actividades para que los visitantes, tanto locales, nacionales y extranjeros, que llegan a disfrutar de la fiesta de San Juan pasen gratos momentos y se lleven buenos recuerdos, pero este año toda actividad fue suspendida.

No obstante, Sifuentes aclara que si bien no abra actividades públicas, se ha dispuesto la limpieza y pintado de los exteriores del centro cultural de la comunidad, ubicado en la Av. Abelardo Quiñones, donde se encuentran estatuas representativas de los pueblos indígenas.

También se hará lo mismo en los exteriores de la Parroquia San Juan de Miraflores, donde está la estatua del santo patrono que da nombre a esta celebración, además de imágenes que representan las tradiciones de la selva amazónica, tales como el juane, el jarrón de chicha, y pobladores ribereños en sus canoas, todo ello será cultivado, limpiado y pintado por esta fecha tan importante para toda la selva peruana. (R. Graicht)