Subgerencia de Inclusión Social de la MDSJB



Cumpliendo su rol de apoyo constante a la población, la sub gerencia de Inclusión Social de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista realiza el desbroce de maleza y limpieza del terreno de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

Alden Fachin sub gerente de Inclusión Social sobre el trabajo que vienen desarrollando dijo; nuestros compañeros atienen la solicitud hecha por la Policía Nacional quienes colaboran con la seguridad en nuestro distrito, por tal razón en reciprocidad realizamos el desbroce total y limpieza de su terreno ubicado en la avenida Quiñonez que colinda con el asentamiento humano Guillermo Rengifo, es decir estamos dando las condiciones para prevenir enfermedades metaxenicas como el dengue, la malaria, chikunguya y otros, de esas manera no se haga un foco infeccioso. El trabajo que se está realizando es articulado entre la MDSJB y la PNP.

Por otro lado, Fachin informó que continúan también con los trabajos de fumigación y desbroce en asentamientos humanos ubicados en diferentes lugares de la jurisdicción como en los AAHH Jorge Chávez, 15 de febrero y Diez de Enero en el kilómetro diez de la carretera Iquitos Nauta, Jerusalén ubicado entre a avenida Participación con Prolongación Moore, desbroce en el AH Unidos por la Paz, fumigación y desbroce en el AH Canaan.

Nuestro trabajo es siempre de apoyo a la población, pues diariamente visitamos a diferentes asentamientos humanos que solicitan desbroce y fumigación, además el objetivo del alcalde Martin Arévalo es velar por la salud de la población, resaltó.