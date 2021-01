Reactivan servicio gratuito de “Delivery de Libros”

Cuenta con protocolos de sanidad y es ejecutado por Promoción Cultural de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.



La Sub Gerencia de Promoción Cultural, adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto, está reactivando el programa de servicio gratuito de “Delivery de Libros”. Este servicio consiste en entregar libros de diversos autores, a manera de préstamo a todas las personas que lo soliciten. Es necesario ingresar a la página Facebook: DELIVERY DE LIBROS – LORETO, escoger el título de su preferencia del catálogo de obras que está en la mencionada página y llamar al celular – WhatsApp: 925282392. Los días en que puede solicitar este servicio es de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los días viernes se hará entrega de los libros solicitados en el domicilio o dirección del solicitante.

El usuario tiene tiempo hasta el siguiente día viernes para devolver el libro, el cual entrará a cuarentena. Por el momento este programa alcanza a los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista. Todo este proceso cuenta con todas las medidas de seguridad sanitaria contra el contagio del Covid-19, los libros están forrados en plástico, codificados y los promotores encargados de llevar los libros cuentan con todos sus implementos de desinfección.

En el catálogo podrán encontrar un promedio de 500 ejemplares de obras de diversos cortes. “Ante esta pandemia, en la oficina de Promoción Cultural seguimos trabajando por el bien de nuestro arte y cultura en la región. Además de llevar sano entretenimiento a los ciudadanos e incentivar el hábito de lectura. Para lograr una región desarrollada es necesario mantener solidas nuestras bases como pueblo y como sociedad. El impulso al sector cultural y artístico en Loreto es uno de nuestros compromisos como gestión”, recalcó el Sub Gerente de Promoción Cultural Lic. Armando Almeida Nacimento.