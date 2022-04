“La radio de los pobres”, como coloquialmente se le llama, hoy celebra su aniversario número 50, un evento que no debe ser para nada menor en el calendario loretano, pues a lo largo de sus cinco décadas, Radio La Voz de La Selva ha dado grandes aportes no solo para el periodismo amazónico, sino en la práctica de la comunicación para el desarrollo, la defensa de los sectores más olvidados, el respeto por el ejercicio de los derechos humanos y en llevar el mensaje de la iglesia católica a todo el territorio regional.

Y es que para el periodista Rubén Meza Santillán, jefe de programación de Radio LVS, por esta emisora se entiende a una institución identificada con las demandas y necesidades de la ciudadanía, principalmente de las provincias; sin que esta vocación minimice la importancia de difundir esperanza a través de “buenas nuevas”, graficadas en el bregar de los miles de loretanos de buen corazón.

“Sentimos satisfacción en compartir las conquistas del hombre y la mujer, del niño y la niña de la región Loreto. Durante 50 años hemos estado en esa actitud y de seguro seguiremos en esa misma línea. Ese es el compromiso de todos los que tenemos el honor de trabajar en LVS, para eso nos forman y capacitan. Nuestra audiencia es exigente y nuestra misión es estar acompañándolos con información y entretenimiento, con orientación y siendo la voz pública de la iglesia católica”, declaró el periodista.

A sabiendas de que se trata de una radio que pertenece al Vicariato Apostólico de Iquitos, monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de la iglesia de Iquitos, opinó que La Voz de la Selva tiene una mirada contribuyente a las alegrías y esperanzas de la gente, con buscar más dignidad en el mundo y que, a través de ella, la iglesia pueda entrar al público de manera racionable y sin miedo al debate con otros medios de comunicación, sobre lo que se considera el bien común de la sociedad.

Reseña histótica:

El año de 1972 los Vicariatos Apostólicos de Iquitos y el de San José del Amazonas, el primero en la ciudad de Iquitos y el segundo en la localidad de Indiana (Provincia de Maynas) deciden constituir la Fundación Instituto de Promoción Social Amazónica, IPSA, como institución de apoyo para la labor social de la Iglesia Católica en Loreto, orientada fundamentalmente al apoyo a las poblaciones rurales, indígenas y mestizas campesinas.

Ese año la Fundación IPSA inicia sus operaciones desarrollando un proyecto de comunicación que comprendió la fundación de una emisora de radio que tuviera las características técnicas y comunicacionales necesarias para un proceso que articulara a las audiencias de toda la región, que por cierto es la más grande, con el 98.8% del territorio nacional, y la menos articulada del Perú. Este proyecto de llamó radio La Voz de la Selva.

Es preciso detallar que antes del nacimiento de la emisora La Voz de la Selva ambos Vicariatos contaban ya con una emisora cada uno, a saber Radio Mariana, en el Vicariato de Iquitos, y Radio San José, en Indiana, del Vicariato de San José del Amazonas.

Desde sus primeros años Radio La Voz de la Selva, desarrolló proyectos que tenían como objetivos articular las distintas realidades de la región, por lo que fue importante contar con un transmisor de Onda Corta. Fue la cooperación técnica internacional la ayudó a financiar la adquisición de un transmisor de 10 kilovatios en los primeros años de funcionamiento de la emisora. Unos años más tarde, también con el apoyo de la cooperación internacional, radio La Voz de la Selva fue de las primeras emisoras de radio en FM en Iquitos. La emisora también fue pionera en el desarrollo de la radio en soporte digital, con el uso de soporte en CD y gestión musical y de data en computadoras.

En la década de los ochenta Radio La Voz de la Selva, en asocio con poco más de cinco emisoras funda la Coordinadora Nacional de Radio, y un par de años más tarde hace lo mismo con la red de radio latinoamericanas, que se fundó con el nombre de Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Actualmente la emisora también forma parte de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

En la década de los noventa, en plena lucha nacional contra el cólera, radio La Voz de la Selva es reconocida con un premio por sus producciones y alcances a la campaña desde lo comunicacional radial en Loreto. Los años 84 y 86 la emisora ganó el premio “Cuculí” por producciones costumbristas.

El año 2003 radio La Voz de la Selva reestructura su proyecto de comunicación e implementa cambios profundos tanto en su filosofía y cultura organizacional como en su estrategia de comunicación y plataforma tecnológica. Este cambio permitió una importante participación de la emisora en el espacio más urbano de la ciudad de Iquitos, en el espacio de la construcción de opinión pública, logrando situarse entre las tres primeras emisoras en relación con su capacidad de incidencia pública.

El año 2006 el IPSA funda una filial en la ciudad de Nauta, como resultado de cambios en la dirección de la política comunicacional. Así nace radio Ucamara en la ciudad de Nauta, con proyecto comunicacional y programación propia, coherente con el entorno sociocultural de la provincia de Loreto-Nauta. Este proyecto logra su maduración total con la construcción del local institucional de la emisora, que incluye estudios, auditorio, albergue para pasantes y voluntariado, entre otros, el año 2012.

A la fecha radio La Voz de la Selva es referente ya no solamente como entidad de comunicación, como emisora de radio, sino como Agencia Intermediaria y Centro de Producción de contenidos en idiomas originarios. (A. Padilla)