Racionalidad de Antibióticos en Covid 19

Por: Dr. Cesar Ramal Asayag, Especialista en Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales

El uso de antibióticos para pacientes con síntomas leves o moderados de COVID-19 siguen el patrón generalmente descrito en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas similares, en las que se prescribe un antibiótico hasta en el 90% de los casos a pesar de una etiología viral. Esto significa, la prescripción actual de aproximadamente 10,8 millones de tratamientos adicionales para pacientes con COVID-19. En un centro de diagnóstico de COVID-19 para la comunidad universitaria en la Ciudad de México, de 2,000 entrevistas realizadas a personas con enfermedad respiratoria aguda no complicada que buscaban un diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, 1.600 (80,0%) informaron haber recibido tratamiento con antibióticos. Situación similar puede ocurrir con los pacientes con COVID-19 que presentan diarrea. Los antibióticos se administran a menudo para la diarrea aguda sin complicaciones con un beneficio marginal, que puede aumentar el riesgo de reacciones adversas. Estrictamente hablando, todas estas prescripciones de antibióticos deben considerarse innecesarias y excesivas. (1)

En relación al uso de antibióticos en el ámbito hospitalario, son hoy en día factores que actúan a favor del incremento de resistencia a antibióticos las siguientes prácticas: a) Aproximadamente el 70% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 reciben antibióticos, b) Los pacientes con COVID-19 a menudo reciben terapia antibiótica empírica de amplio espectro, c) El 16% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 desarrollan una infección bacteriana secundaria , que requerirá terapia con antibióticos. (2) Estimaremos innecesario esto tras conocer las siguientes cifras: a) la coinfección bacteriana esta presente sólo en el 3,5% (IC del 95%: 1-7%) de los pacientes con COVID-19, b) La infección bacteriana / micótica esta presente sólo en el 8% de los pacientes hospitalizados con COVID-19, c) el 1,3% de los pacientes con COVID-19 en UCI, desarrollan sobreinfección asociada a la atención médica con bacterias resistentes a los antimicrobianos (2)

La directiva de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. reconoce que algunos médicos administran de forma rutinaria antibióticos de amplio espectro a todos los pacientes con hipoxemia moderada o grave, sin embargo señala que no hay datos suficientes que respalden la terapia antibiótica empírica. (3) Debemos ser conscientes del daño colateral y a largo plazo de un mayor uso de antibióticos de amplio espectro de manera innecesaria e indiscriminada. La implementación de los principios de administración de antimicrobianos en pacientes con COVID-19 se necesita con urgencia para mitigar el daño. (4) La vigilancia de la racionalidad antibiótica, por la urgencia de la pandemia y los requerimientos diferentes al quehacer regular hospitalario pre pandemia, han sido abandonados.

Sorprendentemente, la coinfección por neumonía bacteriana en pacientes hospitalizados por COVID-19 es menor en comparación con las coinfecciones que se produjeron en pacientes con otras infecciones por virus respiratorios, como la influenza H1N1 o la influenza H3N2. Sólo una minoría de pacientes tenía sobreinfecciones bacterianas o micóticas y coinfecciones causadas por otros virus. (5) La experiencia adquirida apoya evitar terapia con antibióticos en la mayoría de los pacientes hospitalizados por COVID-19. Se desconoce la razón por la cual las coinfecciones bacterianas son tan bajas en pacientes con COVID-19; es tentador especular que algunos factores inmunológicos como la hiperactividad de los macrófagos juegan un papel. (5)

Encuentro muy útil, en este punto de mis argumentos para evitar el uso irracional e innecesario de antibiótico en Covid 19, escuchar lo presentado por Dr. Cristhian Resurrección Delgado, Médico Infectólogo del Hospital Nacional Dos de Mayo, quien en su magistral ponencia “Uso prudente de antibióticos en Covid 19”, (6) indica por ejemplo que hallazgos de laboratorio o clínicos que habitualmente se consideraron definían el inicio de antibióticos, como leucocitosis, aumento de proteína C reactiva y fiebre, no son sino características propias del covid 19. Por tanto fiebre es por respuesta inflamatoria, no infecciosa, aumento de PCR del mismo modo, (salvo que tenga valores muy altos). Debemos considerar otros medio de ayuda diagnóstica como la procalcitonina por ejemplo. Podemos solicitar esta prueba de laboratorio ?. Por supuesto, ya esta disponible hace algún tiempo y es de indicación corriente al momento en pacientes covid hospitalizados. La procalcitonina si puede definir con racionalidad el inicio de uso de antibióticos, Naturalmente debemos promunirnos de cultivos y valorar el contexto clínico del paciente también.

Imaginemos por un momento que los próximos años enfrentemos un brote de una enfermedad, pero que a diferencia del actual, que no conocíamos nada al inicio del mismo; esta vez si conozcamos la enfermedad, el diagnóstico sea sencillo, porque años hemos venido tratándolo con éxito, pero que esta vez al proporcionar el antibiótico que siempre nos resultó efectiva, esta vez…..no sirva….por la selección de cepas resistentes que nosotros mismos estuvimos promoviendo por mucho tiempo. Ante todo, no hagamos daño.

