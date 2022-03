En represalia a los reclamos airados que le hicieron a la directora de educación cuando visitó San Lorenzo.

De otro lado, la Ugel de esa provincia, ya tendría un forado aproximado a los 6 millones de soles.



El secretario del sindicato de maestros de Datem del Marañón, San Lorenzo; Prof. Sergio López Nashnate, llegó a Iquitos para participar en el primer congreso regional del Sutep.

Sin presagiar que acá se iba a enterar de la emisión de la resolución directoral 001923-2022 en la que resolvían retirarle la encargatura de la dirección del colegio Ricardo Palma, poniéndolo a disposición de la UGEL para los descargos necesarios.

“Me retiran preventivamente de mis funciones como director encargado de la I.E Ricardo Palma en la provincia de Datem del Marañón. Esto en cumplimiento al Art 86. Literal B del DS 007-2015.

Me notifican por la supuesta agresión dada a la directora de educación cuando visitó San Lorenzo. Pienso que están actuando de manera vengativa, quieren amedrentar, silenciar nuestras acciones que como sindicato tomamos. Yo tomaré las acciones que correspondan en cumplimiento a la resolución que me han hecho llegar” habló Sergio.

¿Ya cuentan con nuevo director en la UGEL de allá?

-Sí, pero no estamos de acuerdo con esa designación puesto que vulneran la norma respecto a que quien asuma dicha responsabilidad debe cumplir con el perfil que corresponde que es tener la 5ta escala. Han designado a una persona que tiene primera escala. Dicen que no ha sido designado, sino encargado en adición a sus funciones porque es jefe de AGI, por un mes. Esa es su estrategia.

Por otro lado, la Data de la Ugel San Lorenzo ya fue llevada allá. Pero el dinero (más de dos millones de soles) no fue retornado. El mes pasado han gastado más de 6 millones de soles del presupuesto 2022. Posiblemente tendremos problemas a finales de este año, el mes pasado, los mismos trabajadores de la Ugel en reunión, dijeron que ya hay un déficit de 6 millones de soles.