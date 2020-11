Quistococha abrirá sus puertas en diciembre

Pero, solo con el 50% de aforo

Marvin Ríos Mori, director de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETURA) Loreto confirmó que en diciembre se volverá a abrir las puertas del complejo turístico de Quistococha, pero, solo con un aforo del 50% de visitantes.

El funcionario detalló que previamente se hará el lanzamiento oficial de dicha reapertura en una conferencia de prensa invitando al turismo local, nacional y extranjero.

La reapertura del complejo de Quistococha consistirá en ofrecer los servicios del zoológico y caminatas hacia la fauna amazónica. No obstante, el uso de la laguna aun no estará permitido para evitar cualquier tipo de contagios del COVID-19 o difteria.

Sobre la salud y alimentación de los animales de fauna silvestre existentes en Quistococha dio a conocer que están en perfecto estado de salud y alimentados correctamente siendo examinados continuamente por nutricionistas y veterinarios.

Además, descartó el fallecimiento de algún animal durante la pandemia. “Tenemos 200 especies amazónicas de las cuales 9 son felinos. El delfín colorado Huayrurín goza de buena salud al igual que todos los animalitos. El aislamiento por la pandemia no les afectó”, agregó.

(R. Graicht)