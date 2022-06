El comunicador social Charlton Herbert Chota, hace un análisis de la denuncia pública.

Estarían creando audios que no son pruebas elementales para una acusación.

Al parecer estarían apuntando contra el gobernador de la región.



La difusión de unos audios que dejarían en sospecha y para posible denuncia ante alto funcionario del sector de saneamiento físico legal, adscrito a la dirección Agraria del gobierno regional, viene ocasionando diversas reacciones a favor y en contra de esta gestión sobre territorios.

Una postura viene del comunicador social Charlton Herbert Chota, que hace un análisis de la denuncia pública contra el Jefe de DISAFILPA Abogado Urfiles Pérez Pérez, sobre un audio donde supuestamente se escucha su voz solicitando dinero a un grupo de moradores de Cabo López para reversión de terrenos.

También, se escucha comentarios de esa reunión que no mencionan el cobro del dinero a título personal, así mismo mencionan que el Director no está para asesorar, orientar a los usuarios, en este caso de la comunidad de Cabo López.

“Valgan verdades que un funcionario que ocupa ese cargo está en la obligación de dar asesoramiento, orientación a los usuarios que necesitan de su servicio porque es una entidad pública”, menciona Charlton Chota.

Considera poco creíble que el Director mencionado haya dicho “No estoy para asesorar”, y que puede asegurar que es totalmente falso. Por eso en un proceso judicial o administrativo los audios ya no son relevantes para una prueba elemental “ya que pueden imitar voces para dañar la imagen de un funcionario probo”.

Añade que, al final todo esto es la puntería contra el Gobernador de la Región de Loreto. “Estamos cerca a un proceso electoral y las artimañas estratégicas están a la orden del día por los competidores mediocres e incapaces de llevar una campaña limpia”.

Chota, exhortó a la población loretana y a las comunidades a “no dejarse sorprender por esta mala maniobra de personas interesadas en querer crear caos a una gestión que ya está finalizando con bastantes obras en beneficio de la Región de Loreto”. (DL)