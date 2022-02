Denuncian pagos sin sustento por más de 200 mil soles en elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión.

El director ejecutivo Ing. Walter Fidel Castro Medina, ya debería haber sido cambiado.



Aparecen nuevas denuncias de irregularidades y presuntos manejos turbios de los recursos públicos en el PEDICP. En esta ocasión se trata de pagos sin sustento por más de 200 mil soles en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión, sin que exista la evidencia de los productos entregados.

En noviembre de 2021, el Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo – PEDICP, cuyo director ejecutivo es el Ing. Walter Fidel Castro Medina, realizó modificaciones presupuestarias de saldos de proyectos que no se iban a ejecutar, a favor de asignar recursos para la elaboración expedientes técnicos de los siguientes proyectos:

1.- Mejoramiento de Capacidades Técnicas en el Aprovechamiento Sostenible de Aguajales en 6 localidades del Distrito de San Pablo, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. CUI 2431666.

El año Fiscal 2021, se le asignó y ejecutó (pagó) S/. 106,610, para la elaboración del Expediente Técnico, para ello contrató un equipo Técnico; sin embargo, al revisar la consulta del Banco de Inversiones, ese proyecto no registra aprobación, ya que aún no se genera el formato 8-A de registro en ejecución y el formato 12-B de seguimiento está vacío. Es decir, el expediente técnico no está registrado y la entidad ya pagó el monto presupuestado. Un escándalo.

2.- Mejoramiento de Capacidades Productivas para el manejo de sistemas agroforestales en 15 localidades del distrito de Pebas, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. CUI 2438316.

El año Fiscal 2021, se le asignó un presupuesto de S/. 70,000.00 para la elaboración del Expediente Técnico, para ello contrató un equipo Técnico; sin embargo, si se revisa la consulta del Banco de Inversiones, ese proyecto no registra aprobación. El formato 8-A de registro en ejecución está vacío y el formato 12-B de seguimiento está vacío. Es decir, el expediente técnico no está registrado y la entidad ya pagó el monto presupuestado. Otro escándalo.

3.- Mejoramiento del servicio de asistencia técnica a productores del cultivo de camu camu en sistemas agroforestales para la reactivación económica frente al impacto del COVID – 19, en 10 localidades del distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. CUI 2504388.

El año Fiscal 2021, se le asignó un presupuesto de S/. 35,000.00 para la elaboración del Expediente Técnico; sin embargo, revisando la consulta del Banco de Inversiones, ese proyecto no registra aprobación, no se ha generado el formato 8-A de registro en ejecución y el formato 12-B de seguimiento está vacío. Es decir, el expediente técnico no está registrado y la entidad ya pagó el monto presupuestado. Tercer escándalo.

Se exige una profunda investigación de lo expuesto en la presente nota periodística, puesto que se trata de gastos sin sustento de recurso públicos que deben ser orientados a generar niveles de bienestar y desarrollo en las zonas más deprimidas de la frontera del Putumayo, Amazonas y Yavarí. Las autoridades de control tienen la última palabra.