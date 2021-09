¿Quién podrá solucionar el problema de ventilación en el área de los trabajadores administrativos del HRL?

Hasta los integrantes de OCI-Contraloría se “asfixian” y nadie soluciona el problema.

Pese a que ya han emitido un severo informe respecto al estado en que vienen laborando los trabajadores.



Ayer con un intenso sol sobre la ciudad, se pudo recorrer los ambientes de la casa de adultos mayores del hospital regional “Los Años Dorados”, ahora hacinada por trabajadores del nosocomio, debido a la improvisación implantada por la directora Joycy Rojas Vílchez.

Quien al parecer no sabe cómo “zafarse” del problema generado por ella misma, pues a un grupo del área de Legajo los ha enviado a un segundo piso del edificio que pertenece a los de la Unap.

Aun así, el hacinamiento perdura. Los más perjudicados son justamente los miembros de OCI donde en un ambiente sumamente pequeño tienen que laborar entre 4 y hasta 5 personas. Les han colocado 3 ventiladores, que no ventilan nada. Incluso están habiendo varios cortes de luz lo que retrasa el trabajo de todos los trabajadores administrativos ahí ubicados.

Todos siguen muy indignados con la decisión de la directora, lo que pasa es que ya no saben a quién recurrir porque la funcionaria parece hacer oídos sordos a todo. ¿Si a los de OCI los trata así, qué se puede esperar del resto de servidores que no tienen la función de hacer informes severos contra sus malas decisiones que ponen en riesgo la vida de todos ellos?

Y ESO NO ES TODO.

Para la adecuación de esos ambientes viene gastando mucho dinero en la adquisición de abrazaderas de fierro, cables eléctricos, caja de metal para tablero eléctrico, caja de PVC, cinta aislante vulcanizada, curva para soldar, tomacorrientes etc.

Señalan que es una compra que se utilizará en la instalación eléctrica para alimentación de energía. Compras al parecer sobrevaloradas y que no están sirviendo pues se para yendo el servicio en esa casa donde están los trabajadores como “cuyes”.

Y ahora último la estrenada jefa de recursos humanos Nancy Elizabeth Lachi Agüero, ha salido con la “espada desenvainada” a expedir muchos memorándums en los que dan término de contrato a muchos trabajadores. Entre ellos a 6 personas de servicios generales, que tenían años de laborar en ese hospital.

Todo eso pese a que existe el oficio circular 206-2021 del ministerio de salud remarcando que se debe dar la continuidad de Contratos CAS-Covid 19, para asegurar una buena atención, control y prevención a la población hasta que finalice la emergencia sanitaria. Parece no interesar nada de ello a las funcionarias.

Existiendo también una queja, en cuanto a que el hospital había prestado a EsSalud dos ventiladores mecánicos y que esa entidad los habría devuelto malogrados. Lo que aún falta por comprobar.