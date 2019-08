“Querrían favorecer a Pétrex con 67 millones de soles”

Menciona el dirigente de la CGTP Manuel Abanto.

Refiriéndose al tema de impuesto a la renta y multa de Pétrex, asunto que se ventila desde hace años en Lima, empresa que insiste en reclamar beneficios, siendo que existe resolución de intendencia Sunat, en la que se resolvió declarar infundada la reclamación interpuesta por Petrex, confirmando y prosiguiendo con la cobranza de dos resoluciones que hacen un monto de 39 y medio millones de soles.

Así como resolución de Sunat en la que manda mantener el reparo a la base imponible del impuesto a la renta del ejercicio 2012 por concepto de renta neta fuente extranjera no reconocida por el importe de 67 millones 190 mil soles, contenido en la resolución de der remisión de acuerdo a ley.

“Estamos siguiendo de cerca el proceso del sindicato de trabajadoras Pétrex, una empresa que estaba liquidándoles incorrectamente. En el poder judicial hubo 56 expedientes, y se dijo no ha lugar. Y ahora nos dan la razón.

Pétrex pide un reintegro de 67 millones de soles, así como que entren sus embarcaciones al Perú y del Perú hacia Brasil- Venezuela llevando maquinaria, carros. Por lo que estamos muy de acuerdo el caso, no se le puede favorecer con esa suma a una empresa que ha maltratado a los trabajadores”, dijo Abanto.

De otro lado, expresó que actualmente Loreto está detenido en su desarrollo económico y dar valor agregado a su cadena de productos. “Hay una recesión económica muy grande, a la fecha ni un solo proyecto se ha colocado en Loma, hay que cambiar esa realidad”, mencionó.