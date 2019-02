Expresó el dirigente indígena Daniel Saboya.

Ello en respuesta ante la pregunta que, si no se estaba duplicando las demandas hechas desde hace tiempo ante la PCM y el gobierno central, con las expresadas en las últimas mesas de trabajo conformadas en el gobierno regional de Loreto.

“Queremos que se utilice la extracción petrolera de mejor forma y no aceptar lo que está estipulado en la ley de distribución actual, lo que rechazamos porque no es aceptable que no se programe para Loreto un mayor presupuesto. Queremos que todo eso cambie porque la mayoría de lotes petroleros están en Loreto.

En cuanto a las otras demandas por las que me pregunta, puedo decir que sí se han avanzado algunas en el marco del acta de Saramuro y Saramurillo. Esos temas ya no se tocan en estas mesas. Se vienen concretando varios temas.

Lo que se quiere con el gobierno regional es enarbolar una lucha de manera unida para lograr el objetivo de cambiar la forma, las reglas en lo que es la extracción del hidrocarburo en Loreto. Para que Loreto sea mayor beneficiado, para que haya más trabajo, más empleo.

Debemos contar con mayor presupuesto para que se puedan impulsar proyectos de envergadura, de lo contrario todo será inútil, de manera individual no podemos lograr nada”, refirió Saboya.

¿Qué opina de la lucha de los ex trabajadores del Lote 192?

-Nos solidarizamos con los trabajadores de los lotes. Ellos refuerzan el trabajo, nosotros somos conscientes que tienen que entrar especialistas y de manera unida hacer la tarea de la extracción. Cuando hay sabotajes o ataques a los lotes, esto en esencia afecta a todos. El asunto de “Mayuriaga” es un asunto específico.

Respetamos las luchas, pero en este tiempo llamamos a la unidad, ya no se puede luchar de manera individual porque no hay resultados. Es necesaria la unidad para demandar de forma unida como pueblo indígena y sociedad civil occidental.