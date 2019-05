“Queremos corrupción cero en la dirección regional de la Producción”

Expresó su nuevo director Ingeniero en Industrias Alimentarias Alfonso Shapiama Vásquez

Señaló que las sub sedes de esa dirección están prácticamente abandonadas

Ayer fue su primer día y llegó temprano a laborar. Recorrió varias oficinas y en cada una de ellas el personal lo recibía con gestos amables, quizá porque el mencionado profesional en el año 2003, época del ex presidente Robinson Rivadeneyra, ya había ocupado el alto cargo.

Se le pudo entrevistar sobre el llamado hecho por el gobernador y de la proyección que tiene para mejorar esa dirección que hasta donde se conoce, cuenta con un presupuesto muy bajo, tanto así que dos o tres trabajadores tienen que utilizar la misma computadora.

“Este sector tiene muchas falencias y virtudes. Falencias sobre todo en cuanto a que tenemos que ver con las Sub Sedes al interior de la región. Un poco complejo para manejarlas en el sentido presupuestal. Pero se tiene que reforzar las distintas áreas de las sub sedes, está el tema de la acuicultura, la pesca artesanal etc.

Me preocupa ahora al recibir las primeras informaciones sobre el estado de las sub sedes que prácticamente están abandonadas. Se pondrá mucho empeño para que esto se desarrolle de la mejor forma. Las provincias nos dan vida a nosotros para seguir adelante, estamos viniendo atendiendo el llamado hecho por el Lic. Elisbán Ochoa y esperamos no defraudar” declaró el nuevo director.

¿No habrá “cacería de brujas” a los exportadores formales, hubo quejas y hasta denuncias por un mal trato y falta de conocimiento a la normativa?

-Estoy tomando conocimiento recién de esos temas presentados en esta sede. Si existen es cuestión de gestionar ante quien corresponda, poner el hombro y salir adelante frente a la crisis que tenemos.

En toda gestión hay debilidades o errores, pero venimos acá a trabajar y no defraudar la confianza del gobernador. Lo que deseamos es que esta gestión tenga 0 corrupción en lo que respecta a los funcionarios y miembros de la institución, ser transparentes y trabajar mancomunadamente en pro de los usuarios, exportadores y de otra índole. Dar lo mejor de nosotros a la gestión.

Mencionó el nuevo director, pero al cierre de la presente entrevista recibimos una comunicación en la que se llama a una prevención ya que estarían creando “el área de coordinación de la dirección de la producción” en la misma que colocarían a la ex directora Clara Chuquimbalqui, con un sueldo de 6 mil soles, pese a que viene siendo investigada por denuncia grave. ¿No hay para una computadora y sí 6 mil soles para una nueva plaza?