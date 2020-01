Queman llantas y bloquean avenida La Participación por obra mal ejecutada

Piden a alcalde Gerson Lecca que solucione este problema

Quemaron llantas y bloquearon la vía en señal de protesta. Vecinos de la cuadra 15 de la avenida La Participación, en el distrito de Belén, se mostraron molestos por una obra mal ejecutada por la municipalidad de este distrito.

Los manifestantes indicaron que cada vez que llueve, las casas se inundan por el estancamiento de aguas pluviales en un aniego, el mismo que no lo tomaron en cuenta durante la ejecución de mejoramiento y mantenimiento de esta vía.

“La verdad que estamos indignados por el maltrato que nos viene haciendo Gerson Lecca, alcalde de Belén, es una burla que empecemos así el año. Es una falta de respeto para nosotros como familias, vivir en estas condiciones insalubres por donde se lo vea. Dónde pues está el “ñañito” ahora, solo en campaña se lo veía, ahora que es alcalde, nada de nada. Por eso hemos protestado. Hay niños en esta cuadra que están expuestos a ser contagiados por el dengue y la malaria, todo pos las aguas servidas que hay en este sector. Ojalá que con esto el alcalde nos tenga un poquito de consideración, si no hay solución vamos a seguir protestando”, dijo Diana Sánchez, vecina afectada

Los pobladores exigieron al alcalde de Belén, Gerson Lecca, que solucione este problema lo más pronto posible.

Indicaron además, que esta zona se ha convertido en un foco infeccioso del dengue y la malaria, debido al colapso de desagües y aguas servidas que se encuentran estancadas en este sector. Amenazaron con radicalizar su medida de lucha si no hay la voluntad política del alcalde de dar solución a este espinoso problema.

