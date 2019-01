En la avenida La Participación

Un grupo de vecinos que viven en el asentamiento Humano Isidoro Tello, en el distrito de Belén, en Iquitos, quemaron llantas y bloquearon la avenida La Participación en señal de protesta.

Los manifestantes indicaron que desde el mes de noviembre del año pasado, no cuentan con el servicio de agua potable, y la empresa Sedaloreto les cobra puntualmente.

Señalaron, además, que por lo menos 500 familias son las afectadas, y solo tienen el servicio una vez al día, es decir, de 3 a 4 de la madrugada.

Los protestantes indicaron que si no hay una solución, tomarán medidas radicales, y realizarán su medida de lucha en el frontis de la empresa prestadora de servicio de agua potable de Iquitos.

“No es justo que nos cobren por un servicio que no nos dan, ayer vinieron a medir el medidor, y lo único que hacen es cobrarnos por aire, mas no por el agua en nuestras casas. La verdad estamos molestos porque siempre nos prometen que llevarán cisternas con agua pero nunca llega. Nosotros pagamos el servicio para que el agua potable llegue a nuestras casas y no para recoger 5 cuadras adelante en plena avenida La Participación; es por esta razón, que estamos protestando, vamos a convocar a todos los usuarios de las diferentes calles y asentamientos humanos de Iquitos para ir a protestar en la empresa Sedaloreto, de repente así nos hacen caso”, dijo una usuaria. (C. Ampuero)