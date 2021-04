Queman llantas para exigir que terminen obra de alcantarillado

Pobladores de asentamientos humanos afectados amenazan con radicalizar medida



Un grupo de vecinos bloquearon la avenida La Participación con quema de llantas e impidieron el paso de vehículos mayores y menores.

Este hecho ocurrió a una cuadra de la carretera Iquitos-Nauta, debida a una protesta que protagonizaron los pobladores de varios asentamientos humanos del distrito de San Juan Bautista que tienen sus calles completamente destruidas. Entre los asentamientos humanos se encuentran, Tres Unidos, Manco Inca Prolongación Moore, entre otros.

Los protestantes acusaron a la empresa contratista “Consorcio Tres Unidos”, de abandonar la obra de alcantarillado que venían ejecutando desde hace 4 semanas.

“Hemos agotado todos los medios de diálogo con el alcalde del distrito de San Juan Bautista. La verdad que nos hemos cansado de esperar su santa voluntad. Por eso que nos reunimos y en una asamblea acordamos protestar y cerrar la avenida La Participación. El consorcio lo que está pidiendo es una ampliación de presupuesto y el municipio no les quiere dar. El problema es que ellos han demolido parte de la obra del alcantarillado. Y como se tiene que empezar nuevamente el trabajo, han solicitado ampliación de presupuesto, al ver que no hay ningún tipo de acción por parte del municipio de San Juan abandonaron la obra y quedamos por lo menos 5000 vecinos perjudicados”, sostuvo Henry Pinedo, dirigente vecinal

El dirigente manifestó que son varios asentamientos humanos que no pueden utilizar las vías porque están destruidas.

Los pobladores amenazaron con radicalizar su medida, si es que sus demandas no son escuchadas.

(C. Ampuero)