• Manifestantes señalaron que residuos no son recogidos desde hace varios días

La contaminación ambiental en la calle 15 de Junio, por inmediaciones de la cuadra 26 de la calle Putumayo es inminente.

Desde hace varios días en este sector, se puede visualizar cantidad de montículos de basura que no son recogidos por el carro recolector en forma diaria.

Esto viene perjudicando a los vecinos, ya que el olor a putrefacción es insoportable, más la presencia de animales como perros vagabundos, gallinazos, roedores y moscas, hace que invadan las viviendas de los moradores que habitan por este lugar.

A raíz de esta situación, los pobladores protestaron y quemaron los residuos sólidos, los mismos que fueron llevados al medio de la pista para bloquear la vía, como medida de protesta.

“Estamos cansados de tanta contaminación por este sector, las familias que viven por este lugar no solamente son las afectadas, sino también cientos de niños de una institución educativa inicial que tienen que soportar los malos olores mientras están estudiando. Hacemos una advertencia la alcaldesa de Maynas que si hasta mañana no recogen los residuos sólidos, esta misma basura vamos a ir a dejar en la puerta de su casa, para ver si ella puede soportar todo el día con la basura en sus narices”, expresó un enardecido poblador.

(C. Ampuero)