Señalan que colocan en planilla a personal con pocos años de servicio.



Se recibieron reclamos en cuanto a que la Beneficencia se habría convertido en una agencia de empleos donde han ingresado familiares de trabajadores y que al poco tiempo se ven favorecidos con ingreso a planilla. Pese a que existen trabajadores con 10 y hasta 25 años que no han contado con ese beneficio laboral y siguen como locadores.

Narran el caso de Jorge Tuanama, el señor que reza en el cementerio cuando fallece alguna persona, el mismo que ahora está internado en Lima y sin seguro, pese a que tiene como 25 años laborando. “Los trabajadores tuvimos que hacer una colecta para apoyarlo” dicen.

Además, indican que estarían usando las plazas de fallecidos, jubilados, así como las de los que renuncian. Existe la Ley 1411 que señala que esas plazas ya no deben existir, que ya no existen las suplencias; por lo que deberían informar al ministerio de la mujer. “No informan al tesoro público de los jubilados y fallecidos, pero el presupuesto les llega igual que siempre y lo usan para otros trabajadores cercanos a los funcionarios”, remarcan.

Mencionan que un exmiembro del directorio dejó colocando a la señora Freitas, en la plaza de la trabajadora Burga, siendo que Burga colocó a María Félix Lavajos, en Serfin. “De frente a la planilla del Tesoro Público, sin ningún concurso, todo a dedo y lo siguen haciendo” se quejaron.